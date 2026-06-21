Es oficial: Congreso de Veracruz presenta iniciativa para implementar el operativo de alcoholímetro en todas estas ciudades del estado

El diputado local de Morena Juan Tress Zilli, presidente de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, anunció que el Congreso de Veracruz presentará una iniciativa para extender el operativo de alcoholímetro a las ciudades más grandes del estado.

La propuesta busca que las autoridades estatales y municipales adopten esta medida como estrategia de prevención de accidentes viales en el estado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué ciudades de Veracruz se aplicaría el alcoholímetro según la iniciativa del Congreso?

De acuerdo con Tress Zilli, la medida se consideraría inicialmente para las ciudades más pobladas del estado:

Veracruz

Boca del Río

Coatzacoalcos

Poza Rica

Tuxpan

Zona de Córdoba y Orizaba

“Se trata de una medida que se podría aplicar en las ciudades más grandes porque consideramos que de esta manera se podrían disminuir los accidentes automovilísticos“, sostuvo el legislador. El diputado reconoció además que la implementación requiere coordinación amplia entre autoridades: “Se tendrá que hablar con las autoridades estatales y considerar la disposición de las autoridades municipales, pero lo vamos a tratar“.

La iniciativa surge tras el regreso del alcoholímetro en Xalapa, ciudad donde el operativo había estado suspendido desde abril de 2025. Durante el primer fin de semana de operación (viernes 12 y sábado 13 de junio) se remitieron 31 vehículos al corralón y se aplicó el mismo número de infracciones. Entre los vehículos asegurados figuraron autos particulares, taxis y un autobús del servicio urbano.

#SSPVerInforma 🚨 ¡Atención!



Está de regreso el #OperativoAlcoholímetro y comenzará su implementación a partir de este viernes 13, en la Capital del Estado 🚨Xalapa🚨



Nuestra Misión es Preservar tu Seguridad. 🚔 pic.twitter.com/hGLij7uqUs — SSP Veracruz (@SP_Veracruz) June 11, 2026

¿De cuánto es la multa por conducir alcoholizado en Veracruz?

Las sanciones para conductores que no pasen el alcoholímetro en Veracruz están establecidas en el Reglamento de la Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial del estado:

Conducir en estado de ebriedad: 100 UMA (equivalentes en 2026 a $11,731 pesos )

100 UMA (equivalentes en 2026 a ) Conducir con aliento alcohólico: 31 a 40 UMA (entre $3,636.61 y $4,692.40 pesos), más arresto de 24 a 36 horas

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.