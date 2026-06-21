Confirmado en Puebla y Querétaro: habrá paro de AMOTAC el 24 de junio y cortarán las autopistas en estos horarios

El paro nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. se extenderá a Puebla y Querétaro el próximo 24 de junio, con cortes viales masivos en las principales autopistas a partir de las 8:00 horas.

La movilización del gremio busca presionar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ante la falta de garantías de seguridad y los cobros excesivos en las carreteras del país. Las afectaciones viales iniciarán a primera hora del próximo miércoles de manera simultánea en distintos puntos estratégicos.

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¿Cuáles son las vialidades afectadas por las protestas de AMOTAC?

La AMOTAC llama a concentrarse a los transportistas en las inmediaciones de los accesos estatales. Las afectaciones viales impactarán el flujo logístico hacia el centro del país a partir de las 8 AM y sin horario de finalización estipulado, concentrando los mayores embotellamientos en tres vialidades estratégicas:

Autopista México-Querétaro: bloqueos en los carriles de circulación en ambas direcciones de esta arteria comercial.

bloqueos en los carriles de circulación en ambas direcciones de esta arteria comercial. La Autopista México-Puebla: obstrucción total para el paso de mercancías en el principal enlace hacia el sur del territorio nacional.

obstrucción total para el paso de mercancías en el principal enlace hacia el sur del territorio nacional. La Autopista Arco Norte: interrupción programada en el paso interconector que enlaza las rutas del Bajío con el centro geográfico.

¿Qué demandas motivan la movilización de AMOTAC del 24 de junio?

El sector del transporte de carga denuncia pérdidas económicas constantes debido al esquema de permisos locales que aplican las administraciones municipales para permitir el ingreso de mercancías. La falta de un tabulador unificado de arrastre propicia abusos que merman las ganancias operativas de los choferes particulares.

Los operadores de las unidades demandan mesas de trabajo para resolver las problemáticas del gremio:

Tarifas oficiales: demandan costos regulados en los servicios de grúas comerciales, donde los cobros excesivos oscilan entre los 80 mil y 250 mil pesos por liberar camiones retenidos.

demandan costos regulados en los servicios de grúas comerciales, donde los cobros excesivos oscilan entre los 80 mil y 250 mil pesos por liberar camiones retenidos. Extorsiones: acusan cobros arbitrarios por parte de corporaciones municipales y fiscalías estatales para la devolución de herramientas de trabajo.

acusan cobros arbitrarios por parte de corporaciones municipales y fiscalías estatales para la devolución de herramientas de trabajo. Vigilancia federal: solicitan el incremento inmediato de patrullajes preventivos en las carreteras del país ante la ola de asaltos constantes.

Cierres viales por bloqueos. Se esperan megabloqueos en las carreteras más importantes del país. (Guillermo Chavarria)

La protesta civil promete mantener un carácter pacífico, permitiendo inicialmente el acceso libre en casetas de peaje para no afectar la economía de los automovilistas particulares. Los líderes sindicales mantendrán los canales de comunicación abiertos con dependencias federales para lograr acuerdos antes de que venza el plazo fijado.

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