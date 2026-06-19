Con el propósito de que puedas tomar precauciones antes de salir de casa y planear tus trayectos, aquí te compartimos la información de Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) sobre bloqueos carreteros hoy, viernes 19 de junio del 2026.

Las autoridades viales informan reducciones de carriles y atención de incidentes en corredores de alta circulación, lo que puede provocar tránsito lento y congestionamientos.

La afluencia es alta debido al éxodo de fin de semana. Familias aprovechan para darse una escapada a destinos cercanos a la Ciudad de México (CDMX), en adn Noticias te compartimos una serie de notas en las que te indicamos los gastos aproximados de viajar por las principales carreteras del país.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Autopistas con afectaciones hoy

La mañana de este viernes se registran algunos bloqueos en carreteras como:

Autopista La Tinaja - Isla (cierre parcial)

Libramiento Oriente Saltillo (cierre total)

Autopista Las Choapas - Ocozocoautla (cierre parcial)

Autopista Cuernavaca - Acapulco (cierre parcial)

Autopista Pachuca - Ajoloapan (cierre parcial)

Autopista México - Querétaro (cierre parcial)

Para más información y ayuda llama al 074.

¿Cómo facturar CAPUFE?

Accede al sistema: Entra a la plataforma de Facturación CAPUFE. Elige el modo: Puedes optar por “Facturación sin registro” o registrarte para guardar tu historial y datos fiscales. Ingresa tus datos fiscales: Escribe tu RFC, razón social, régimen fiscal, uso de CFDI y correo electrónico. Registra tus tickets: Introduce los 18 caracteres del código de cada ticket, escanéalos o sube una fotografía de los mismos y haz clic en “Agregar”. Genera la factura: Verifica que la información sea correcta y presiona “Facturar”. Recibirás tus archivos PDF y XML en tu correo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.