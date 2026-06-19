Con el propósito de que puedas tomar precauciones antes de salir de casa y planear tus trayectos, aquí te compartimos la información de Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) sobre bloqueos carreteros hoy, viernes 19 de junio del 2026.
Las autoridades viales informan reducciones de carriles y atención de incidentes en corredores de alta circulación, lo que puede provocar tránsito lento y congestionamientos.
La afluencia es alta debido al éxodo de fin de semana. Familias aprovechan para darse una escapada a destinos cercanos a la Ciudad de México (CDMX), en adn Noticias te compartimos una serie de notas en las que te indicamos los gastos aproximados de viajar por las principales carreteras del país.
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Autopistas con afectaciones hoy
La mañana de este viernes se registran algunos bloqueos en carreteras como:
- Autopista La Tinaja - Isla (cierre parcial)
- Libramiento Oriente Saltillo (cierre total)
- Autopista Las Choapas - Ocozocoautla (cierre parcial)
- Autopista Cuernavaca - Acapulco (cierre parcial)
- Autopista Pachuca - Ajoloapan (cierre parcial)
- Autopista México - Querétaro (cierre parcial)
Para más información y ayuda llama al 074.
¿Cómo facturar CAPUFE?
- Accede al sistema: Entra a la plataforma de Facturación CAPUFE.
- Elige el modo: Puedes optar por “Facturación sin registro” o registrarte para guardar tu historial y datos fiscales.
- Ingresa tus datos fiscales: Escribe tu RFC, razón social, régimen fiscal, uso de CFDI y correo electrónico.
- Registra tus tickets: Introduce los 18 caracteres del código de cada ticket, escanéalos o sube una fotografía de los mismos y haz clic en “Agregar”.
- Genera la factura: Verifica que la información sea correcta y presiona “Facturar”. Recibirás tus archivos PDF y XML en tu correo.
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