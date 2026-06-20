Lista de estados con más casos de gusano barrenador en humanos

La Secretaría de Salud (SSa) publicó el Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información, correspondiente a la semana 22, en donde se observan los casos de humanos infectados por el gusano barrenador, o Cochliomyia hominivorax.

Recordemos que actualmente se enfrenta el resurgimiento de este parásito en Centroamérica, México y Estados Unidos.

Debido a la amenaza grave que representa para el sector ganadero, las economías locales y la salud pública, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunciaron un nuevo proyecto para frenar la propagación mediante el uso de tecnología nuclear.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax. Es un parásito peligroso que deposita sus huevos en heridas abiertas o cavidades corporales de mamíferos (incluyendo humanos y ganado). Al eclosionar, las larvas se alimentan vorazmente del tejido vivo, causando una enfermedad grave conocida como miasis.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y el Instituto de Ecología (INCECOL) del gobierno de México, el ciclo de ataque es el siguiente:

La mosca hembra es atraída por el olor a carne expuesta y fluidos de cualquier herida (incluso una picadura o corte menor). Puede poner cientos de huevos a la vez.

y fluidos de cualquier herida (incluso una picadura o corte menor). Puede poner cientos de huevos a la vez. Las larvas nacen y se abren paso en la carne, devorando el tejido vivo y cavando agujeros . Esto causa un dolor intenso, llagas profundas, mal olor y un gran riesgo de infecciones bacterianas severas,

. Esto causa un dolor intenso, llagas profundas, mal olor y un gran riesgo de infecciones bacterianas severas, Si la infestación no se detecta y atiende a tiempo, puede ser letal en un lapso de 7 a 15 días.

¿Qué estados de México tienen más casos de gusano barrenador?

Según los datos de Vigilancia Epidemiológica, Veracruz ocupa el primer lugar en casos de humanos infectados por el gusano barrenador.

En dicha entidad se reportan al menos 69 casos, lo que representa más del 23% del número de personas afectadas. Le siguen los estados de Chiapas y Oaxaca, con 49 y 32 casos respectivamente.

Veracruz: 69 casos (23.4%)

Chiapas: 49 casos (16.6%)

Oaxaca: 32 casos (10.8%)

Guerrero: 26 casos (8.8%)

Yucatán: 23 casos (7.8%)

Puebla: 19 casos (6.4%)

¿Cuál es el tratamiento contra el gusano barrenador?

La Secretaría de Salud detalló la prevención y el tratamiento:

Prevención básica: Cubrir, lavar y desinfectar cualquier herida (por más pequeña que sea) en humanos, ganado o mascotas.

Intervención médica y veterinaria: El tratamiento consiste en la extracción cuidadosa de las larvas y la aplicación de medicamentos como la ivermectina para matar cualquier remanente, además de antibióticos para tratar infecciones secundarias.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.