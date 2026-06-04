Colonias más peligrosas de Guadalajara 2026: mapa de las zonas rojas según la percepción de las mujeres

Las colonias más peligrosas en Guadalajara en 2026 son una de las mayores preocupaciones de las mujeres jaliscienses que ven mermada su tranquilidad. Distintos mapas de riesgo, estudios de percepción y análisis de violencia de género identificaron cuáles son las regiones de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en las que las mujeres se sienten más inseguras.

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¿Cuáles son las zonas rojas de Guadalajara?

De acuerdo con datos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres del estado de Jalisco, algunas colonias de Guadalajara y la Zona Metropolitana concentran mayores niveles de percepción de inseguridad, violencia de género y delitos de alto impacto. Entre las zonas señaladas destacan:

Valle de los Molinos, Zapopan

El Vergel , Tlaquepaque

, Tlaquepaque Oblatos , Guadalajara

, Guadalajara Santa Paula, Tonalá

Santa Fe, Tlajomulco

Estas zonas fueron catalogadas como prioritarias debido a la incidencia de violencia de género, denuncias y casos que requieren atención especial por parte de las autoridades.

¿Cómo protegen a las mujeres en Guadalajara?

Jalisco cuenta con dos alertas de violencia de género activas; una estatal, emitida en 2026 y, una federal emitida desde el 2018.

Los mapas de riesgo elaborados para combatir la violencia contra las mujeres identifican puntos prioritarios, donde las autoridades deben implementar programas con el objetivo de velar por la seguridad de las ciudadanas.Entre ellos están los siguientes:

Zonas y Puntos Púrpura : Son espacios seguros, iluminados y videovigilados (incluyendo más de 1,500 tiendas OXXO habilitadas) donde puedes resguardarte, cargar tu celular y solicitar apoyo inmediato.

: Son espacios seguros, iluminados y videovigilados (incluyendo más de 1,500 tiendas OXXO habilitadas) donde puedes resguardarte, cargar tu celular y solicitar apoyo inmediato. Estrategia “Pulso de Vida” : Dispositivos y zonas de emergencia conectados al C5 diseñados para brindar auxilio policial inmediato a mujeres en riesgo.

: Dispositivos y zonas de emergencia conectados al C5 diseñados para brindar auxilio policial inmediato a mujeres en riesgo. Código Violeta : Protocolo de emergencia. Al marcar al \(911\) e indicar “soy código violeta”, se activa un protocolo de atención prioritaria.

: Protocolo de emergencia. Al marcar al \(911\) e indicar “soy código violeta”, se activa un protocolo de atención prioritaria. Centros de Justicia para las Mujeres (CJM): Ubicados en Federalismo 1524 y Álvaro Alcázar #5869, ofrecen atención médica, psicológica, jurídica y resguardo 24/7.

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