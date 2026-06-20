El gusano barrenador es una larva de mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de mamíferos y se dio a conocer que un yak y un elk del Zoológico de León, Guanajuato están contaminados con esta enfermedad por lo que se comenzaron los protocolos de vigilancia, bioseguridad y medicina preventiva.

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Detectan gusano barrenador en zoológico

De acuerdo con la información de las autoridades, fue el pasado 5 de marzo cuando se confirmó el primer caso en el municipio de Apaseo el Grande y se comenzaron los protocolos y capacitación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Fue el 5 de junio cuando se detectó una lesión en un elk y días después un yak registró una herida por lo que se activaron los protocolos de atención veterinaria para realizar valoración clínica y tratamiento especializado.

Los dos ejemplares se encuentran bajo tratamiento médico y se reporta una evolución favorable. Mientras tanto se mantienen medidas de monitoreo y fumigación para evitar la propagación.

Invertirán en acciones de vigilancia y protección

El Consejo Directivo del recinto aprobó un presupuesto de 167 mil pesos para fortalecer las acciones preventivas y de control sanitario para proteger a los animales del Zoológico de León.

Con dichos recursos se comprarán fumigadoras aspersoras, dardos y medicamentos especializados para fortalecer los programas de medicina preventiva y realizar las fumigaciones y así prevenir y erradicar la propagación de plagas.

Además, en el Zoológico se realizan fumigaciones periódicas, labores de limpieza en todas las áreas y revisiones diarias de cada ejemplar para detectar cualquier situación y atenderla de inmediato.

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