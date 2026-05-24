Autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de gusano barrenador en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, en un perro, lo que derivó en la activación de las brigadas de atención veterinaria y vigilancia para evitar una propagación.

El caso se confirmó el 22 de mayo tras ser reportado por un ciudadano atendido por personal del Área de Salud Municipal y de la Coordinación de Bienestar Animal de Atotonilco de Tula que acudió al domicilio donde se encontraba el animal.

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¿Cómo se detectó el caso de gusano barrenador en el perro?

De acuerdo con medios locales, los especialistas revisaron al perro, que presentaba una lesión abierta con larvas y verificaron que se trataba de una infestación, por lo que tomaron muestras biológicas.

Después del análisis, las autoridades confirmaron que se trataba de larvas del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), parásitos que pueden causar dolores a los animales, así como graves infecciones.

¿Cómo son las larvas de gusano barrenador?

Las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax se alimentan de tejido vivo de animales y humanos. Son cilíndricas y miden hasta 1.5 mm de largo por .23 mm de ancho en su primer estado larvario.

Cuentan con un esqueleto cefalofaringeo, órgano del cual emergen dos poderosos ganchos que usan para desgarrar los tejidos y fijarse al tejido.

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