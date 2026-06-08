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Citan a declarar a senador de Morena, Raúl Morón, tras asesinato de Carlos Manzo

Raúl Morón fue citado a declarar como testigo por el caso del asesinato de Carlos Manzo; deberá acudir el martes a las 11:00 horas.

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Por: Ximena Ochoa
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