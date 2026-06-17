Una nueva investigación del portal Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCC) reveló que el partido oficialista del Gobierno de México, Morena, usó a la Financiera para el Bienestar (FinaBien) para realizar un total de 252 mil pagos de supuestos programas y apoyos sociales en el país.

De acuerdo con la investigación de MCCI, el Comité Ejecutivo de Morena recurrió al organismo público para realizar los pagos millonarios durante la administración de Mario Delgado dentro del partido, lo cual podría dejar en evidencia una ilegalidad con base en la ley electoral vigente en el país.

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¿Qué dice la investigación de MCCI sobre Morena y FinaBien?

La investigación del portal antes citado señala que durante la presidencia de Mario Delgado en Morena, el partido oficialista pagó un total de 3.5 millones de pesos en solo por comisiones de la dispersión de 252 mil 901 “apoyos sociales” a través de remesas nacionales.

Una auditoría y documentos en poder de MCCI, señala que de los 252 mil 901 giros contratados, solamente se completaron 140 mil 878 operaciones correspondientes a las labores ya mencionadas.

“El CEN de Morena pagó 3 millones 520 mil pesos tan sólo por las comisiones cobradas para dispersar 252 mil 901 “apoyos sociales” a través de remesas nacionales o “giros”. Por cada pago, FinaBien cobró una comisión de 12 pesos más IVA”, se lee en la investigación.

¿Por qué es ilegal que Morena dé apoyos sociales a través del FinaBien?

El partido oficialista habría incurrido en ilegalidades gracias a que estos pagos los realizó durante la temporada electoral en el pasado 2024, año en el cual Morena logró mantenerse seis años más en el poder.

A grandes rasgos las leyes electorales en nuestro país prohíben el uso de recursos públicos para operaciones políticas durante la temporada electoral, esto gracias a que podría sesgar el voto de la población en el país.

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