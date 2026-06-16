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Sueldo que gana un maestro de primaria en México en 2026

¿Te interesa el magisterio? Conoce cuál es el sueldo real de un maestro de primaria en México este 2026, desglosado por zonas, prestaciones y la SEP.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

El pasado lunes 15 junio, el gobierno federal anunció una recuperación salarial en favor de los docentes del país.

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Recordaron el aumento del 10% en 2025 y del 9% en 2026, promediando un salario que supera los 20,000.00 pesos, además de una mejora en sus condiciones laborales, sin embargo, no todos pueden aspirar a esa cantidad, ya que va por zonas de acuerdo a un tabulador emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El sueldo base de la SEP: ¿Cuánto se deposita en la quincena?

El sueldo promedio mensual de los maestros de educación básica (primaria) en México, supera los $20,00.00 pesos tras los incrementos que te mencionamos, el promedio se sitúa en $20,351.00 pesos, sin embargo los tabuladores dependen del nivel educativo, la zona económica y la antigüedad del docente.

Los sueldos estimados son los siguientes:

  • Docentes de preescolar: $15,495.00 pesos más el reciente incremento neto de $1,305.00 pesos
  • Docentes de primaria: $16,237.00 pesos más un incremento neto reciente de $1,463.00 pesos
  • Docentes de secundaria: $18,590.00 pesos más un incremento neto reciente de $1,610.00 pesos

El salario más alto es para los profesores asociados “A”, de tiempo completo, cuyo sueldo supera los $25,400.00 pesos mensuales. Esto significa que en promedio, los pagos quincenales oscilan entre los $4,000.00 y $8,000.00 pesos dependiendo de la categoría y deducciones.

La información la valida el Catálogo y Tabulador de Sueldos de la AEFCM.(se abre en nueva pestaña)

Complementos que elevan el ingreso: Prestaciones y estímulos

Además de su salario neto, su retribución económica incluye una serie de prestaciones garantizadas que robustecen el ingreso anual de los trabajadores de la educación, como:

  • Aguinaldo y prima vacacional: Los docentes federales tienen un aguinaldo equivalente a 40 días de salario obligatorio y los pagos correspondientes al periodo de receso escolar de verano e invierno
  • Prima quincenal y bonos locales; Cada 5 años de servicio se añade un monto fijo al sueldo base, asimismo se suman bonos otorgados por los gobiernos estatales como apoyo para material didáctico, despensa y estímulos por el Día del Maestro
  • Seguridad social: Cuentan con acceso al ISSSTE, esquemas de ahorro para el retiro, créditos para vivienda a través de FOVISSSTE y seguros de vida que se dan en el paquete de compensaciones

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