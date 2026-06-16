El pasado lunes 15 junio, el gobierno federal anunció una recuperación salarial en favor de los docentes del país.

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Recordaron el aumento del 10% en 2025 y del 9% en 2026, promediando un salario que supera los 20,000.00 pesos, además de una mejora en sus condiciones laborales, sin embargo, no todos pueden aspirar a esa cantidad, ya que va por zonas de acuerdo a un tabulador emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El sueldo base de la SEP: ¿Cuánto se deposita en la quincena?

El sueldo promedio mensual de los maestros de educación básica (primaria) en México, supera los $20,00.00 pesos tras los incrementos que te mencionamos, el promedio se sitúa en $20,351.00 pesos, sin embargo los tabuladores dependen del nivel educativo, la zona económica y la antigüedad del docente.

Los sueldos estimados son los siguientes:

Docentes de preescolar: $15,495.00 pesos más el reciente incremento neto de $1,305.00 pesos

más el reciente incremento neto de Docentes de primaria: $16,237.00 pesos más un incremento neto reciente de $1,463.00 pesos

más un incremento neto reciente de Docentes de secundaria: $18,590.00 pesos más un incremento neto reciente de $1,610.00 pesos

El salario más alto es para los profesores asociados “A”, de tiempo completo, cuyo sueldo supera los $25,400.00 pesos mensuales. Esto significa que en promedio, los pagos quincenales oscilan entre los $4,000.00 y $8,000.00 pesos dependiendo de la categoría y deducciones.

Complementos que elevan el ingreso: Prestaciones y estímulos

Además de su salario neto, su retribución económica incluye una serie de prestaciones garantizadas que robustecen el ingreso anual de los trabajadores de la educación, como:

Aguinaldo y prima vacacional: Los docentes federales tienen un aguinaldo equivalente a 40 días de salario obligatorio y los pagos correspondientes al periodo de receso escolar de verano e invierno

y los pagos correspondientes al periodo de receso escolar de Prima quincenal y bonos locales; Cada 5 años de servicio se añade un monto fijo al sueldo base, asimismo se suman bonos otorgados por los gobiernos estatales como apoyo para material didáctico, despensa y estímulos por el Día del Maestro

asimismo se suman bonos otorgados por los gobiernos estatales como apoyo para material didáctico, despensa y estímulos por el Seguridad social: Cuentan con acceso al ISSSTE, esquemas de ahorro para el retiro, créditos para vivienda a través de FOVISSSTE y seguros de vida que se dan en el paquete de compensaciones

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