Después que Pemex negó la presencia de hidrocarburo en el río Pánuco, comenzó la movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno en Tamaulipas para tratar esta situación.

¿Qué pasa en el río Pánuco?

Después de días de haberse detectado la presencia de hidrocarburo en el Río Pánuco, al sur de Tamaulipas, autoridades de los tres niveles de gobierno comenzaron a trabajar de manera conjunta para realizar trabajaos de análisis e investigación.

Como parte de estos trabajos conjuntos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, encabezada por Karl Heinz Becker Hernández, destacó la importancia de detectar los límites del “producto encontrado”, sin referirse propiamente a la mancha como hidrocarburo.

“La atención del caso se realiza con un enfoque preventivo y técnico”, dice un comunicado emitido por el Gobierno de Tamaulipas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué acciones se realizan para esclarecer derrame en el río Panuco?

Como parte de estas acciones, se llevó a cabo una primera reunión encabezada por Fernando Rodríguez Cuevas, comandante de la Primera Zona Naval, quien fue el encargado de establecer líneas de trabajo enfocadas en la contención, análisis e investigación del material localizado.

Estas son algunas de las medidas establecidas por ahora:

Realización de estudios técnicos y muestreos especializados.

y muestreos especializados. Identificar con precisión el origen de la sustancia.

el origen de la sustancia. Determinar el nivel de afección ambiental que pudiera existir.

Uno de los principales objetivos es establecer el origen exacto del hidrocarburo detectado y saber si existen responsables directos por la contaminación del río Pánuco.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.