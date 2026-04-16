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/México/Nota

Derrame de petróleo en Veracruz afecta gravemente el turismo

El derrame de hidrocarburo en Veracruz ha afectado gravemente a la fauna y flora marina pero también a los pescadores y al turismo.

La sociedad civil en Veracruz organizó una protesta para este domingo 5 de abril con el objetivo de exigir respuestas claras sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. | Reuters

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1 minuto lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Como cada año, muchas personas viajan a la playa en Semana Santa pero esta vez fue diferente pues en Veracruz bajó el turismo y quienes la visitaron se encontraron con los daños por el derrame de hidrocarburo.

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