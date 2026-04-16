Derrame de petróleo en Veracruz afecta gravemente el turismo

Como cada año, muchas personas viajan a la playa en Semana Santa pero esta vez fue diferente pues en Veracruz bajó el turismo y quienes la visitaron se encontraron con los daños por el derrame de hidrocarburo.
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Para la vacante solo es necesario contar con secundaria y no se requiere experiencia, conoce todos los requisitos para aplicar.
Los propietarios con vehículos con este número de terminación tienen hasta el 30 de mayo para realizar el proceso.
La Secretaría de Gobernación busca talento en áreas jurídicas y administrativas; tienes hasta el 28 de abril para registrarte en el portal TrabajaEn.
Ni venganza ni perdón es un documento para entender el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.