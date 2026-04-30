Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Carreteras otra vez sin paso por accidentes y bloqueos hoy 30 de abril
/México/Nota

Pescadores exigen apoyo por derrame de hidrocarburo

Pidieron a los gobiernos federal y estatal que hagan los pagos mediante las Tarjetas de Bienestar u órdenes de pago a nombres de las organizaciones.

Metadatos del artículo

1 minuto lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Integrantes de cooperativas pesqueras de Veracruz y Tamaulipas se manifestaron para exigir apoyos que los ayuden a mitigar las afectaciones por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO