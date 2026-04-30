Pescadores exigen apoyo por derrame de hidrocarburo

Integrantes de cooperativas pesqueras de Veracruz y Tamaulipas se manifestaron para exigir apoyos que los ayuden a mitigar las afectaciones por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México.
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Los aspirantes a operadores en Jalisco ya pueden presentar su curriculum. Estos son los requisitos para aplicar.
Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) denunciaron irregularidades del director de Recursos Humanos de la institución, Jorge Alberto Zaragoza.
De acuerdo con la acusación presentada por las autoridades de Estados Unidos, además de Rubén Rocha Moya, otros funcionarios recibían dinero, esta es la lista y montos.
La iniciativa busca priorizar el uso del agua en Querétaro en el uso doméstico y en tareas agropecuarias
Los servicios de emergencia han atendido diversos percances vehiculares en calles de la capital y en algunas carreteras por lo que te recomendamos tomar previsiones.
La nueva fecha conmemorativa en Jalisco se celebrará cada 11 de mayo a partir de 2026.