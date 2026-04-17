El Grupo Interinstitucional, creado por el gobierno federal para investigar el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, dio a conocer los primeros avances de las investigaciones.

Reconocieron que la contaminación se registró tras una fuga en un oleoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, señaló que el derrame de hidrocarburo que empezó a extenderse por las costas de Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas e incluso llegó a Estados Unidos, ocurrió entre el 4 y el 17 de febrero cerca de la plataforma Abkatún, dentro del complejo de Cantarell.

Por su parte Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, informó que 3 funcionarios de la paraestatal fueron separados de su cargo por estos hechos.

Se trata del Subdirector de Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, al Subdirector de Control Marino y al líder de Derrames y Residuos. Los nombres se encuentran reservados por el proceso de investigación.

Luego de que se le preguntara si ese punto coincidía con el que organizaciones civiles habían señalado como el origen del derrame, el funcionario lo confirmó.

“Efectivamente, es el mismo ducto, de hecho alrededor del 20 de marzo fue el primer reporte hecho por un grupo científico que después fue retomado por las ongs, es toda una red que se dedica científicamente a estudiar derrames en el Golfo de México”, respondió.

Daño por el derrame de petróleo de Pemex en el Golfo de México

Rodríguez Padilla indicó que la fuga de hidrocarburos y la posterior reparación del ducto no le fueron informados a él ni a los altos mandos de la petrolera y que el derrame fue negado por áreas operativas.

“Estamos revisando porque algo falló en la cadena de información. Si no nos hubiéramos inmediatamente dado cuenta de la magnitud, y hubiéramos actuado en consecuencia y este se detectó como un incidente menor, así fue declarado, pero algo falló en los protocolos que efectivamente es nuestra tarea principal que hemos estado haciendo la revisión de todos esos protocolos”, dijo.

Agregó que el personal no cortó el flujo en el ducto cuando se registró la fuga para limitar la magnitud del derrame.

“El cierre de la válvula principal se realizó el 14 de febrero, 8 días después de que se detectó la fuga (6 de febrero)”, aseveró.

Fue así que la mancha de hidrocarburo que presentaba una extensión de 18 km el 4 de febrero, aumentó a 47 km el 7 de febrero y alcanzó los 75 km el 15 de febrero.

En la conferencia, el grupo indicó que se han recolectado 915 toneladas de residuos de crudo combinados con arena y sargazo.

“Se han limpiado 58 sitios tortugueros y protegido 24 campamentos”, aseveró la subsecretaria de Semarnat, Marina Robles.

Se monitorearon las nueve áreas naturales protegidas.

De las 4 mil 697 hectareas de corales, la mayoría no muestra rastros de hidrocarburo.

El Golfo de México contiene aproximadamente 11 mil 310 especies de tortugas, mamíferos marinos y aves, de ellos se han encontrado 12 ejemplares de torrugas muertas.

Asimismo se han realizado más de mil recorridos en distintas localidades de los cuatro estados afectados.

Sobre la atención social, la secretaria de Energía, Luz Elena González, señaló que desde el primer minuto, Pemex atendió el caso y a las comunidades.

Con el sector pesquero, que ha sido uno de los más afectados, aseguró que se tiene diálogo y vinculación cercana. Se han entregado 15 mil pesos a cada uno de los 3 mil 379 pescadores afectados.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.