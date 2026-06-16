Muchas veces al hablar de los derechos laborales que tienen las y los trabajadores en México las personas se limitan en pensar en aguinaldo, vacaciones y jornadas de empleo, sin embargo la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece obligaciones que deben cumplir los patrones para evitar sanciones.

Si bien es cierto que la LFT cuenta con más de mil artículos encargados de equilibrar los factores empresariales entre patrón y trabajador, algunas de estas suelen no ser tan conocidas en la actualidad a pesar de ser en favor del grueso de la población como lo son los empleados.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Los 5 derechos ocultos en la Ley Federal del Trabajo

Uno de los primeros derechos que pasan desapercibidos y que los patrones suelen no respetar con frecuencia es el de recibir un salario a pesar de que te falten herramientas de trabajo. Es decir, el empleador está obligado a cubrir el salario correspondiente a pesar de que no haya materiales para realizar las actividades de los contratados.

De igual forma las y los mexicanos tenemos derecho a negarnos a realizar actividades peligrosas fuera del contrato laboral firmado entre el trabajador y patrón. Es decir, si tu jefe o jefa te piden que hagas actividades que pongan en riesgo tu integridad física, imagen personal y demás cuando éstas no están estipuladas en los acuerdos firmados, estás completamente facultado en negarte sin recibir ningún tipo de castigo o penalización.

Los otros puntos son:

Derecho a descansar entre jornada laboral (contar con un mínimo de una hora de comida)

Derecho a conservar la antigüedad en el trabajo a pesar de que haya cambio de patrón

Derecho a recibir comprobantes de pagos con los descuentos bien enfatizados (por motivos de impuestos, préstamos y demás)

¡Cuidado con lo que haces en el trabajo! 🏢⚠️ La Ley Federal del Trabajo tiene una lista de motivos por los que te pueden despedir y sin derecho a indemnización 📝👇https://t.co/ChHDKHLER4 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 29, 2026

¿Cómo hacer valer estas garantías sin arriesgar tu empleo?

Para hacer valer las garantías y derechos laborales antes mencionados, es de suma importancia conocer y estar familiarizado con la misma Ley Federal del Trabajo (LFT), así como con lo que dice y establece la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

De igual forma se recomienda en caso de requerir una confrontación legal con el patrón, se documenten todas las evidencias correspondientes de lo que está denunciado el trabajador inconforme.

En caso de querer denunciar algún abuso del patrón, es importante mencionar que éstas se pueden emitir directamente con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.