La Ley Federal del Trabajo (LFT) que se aplica en México estipula varios puntos en los que los patrones pueden despedir a un empleado sin la responsabilidad de indemnización, pues el artículo 46 y 47 establecen una serie de faltas graves que pueden cometer los trabajadores y las cuales, ameritan el despido inmediato.

Según con lo estipulado en la ley antes señalada, son hasta 16 motivos por los que un patrón te puede despedir “hoy mismo”, sin embargo, también se tienen que cumplir una serie de procesos y requisitos para que se pueda aplicar la misma rescisión laboral de manera unilateral.

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Lista de motivos por los que te pueden despedir sin indemnización en México

Uno de los motivos más grandes que amerita el despido sin responsabilidad de indemnización para el patrón, y el cual suele darse en muchas ocasiones, es el engañar al jefe con certificados falsos o recetas apócrifas para obtener una incapacidad sin razón aparente.

Otro de los puntos que se pueden aplicar de manera más recurrente, es el de engañar al patrón con certificados de cursos falsos o falsas referencias tanto laborales como de capacidades y aptitudes.

El resto de los motivos son:

Actos de violencia, amagos, insultos o malos tratos contra el patrón , proveedores y personal directo

, y personal directo Actos de violencia , amagos , insultos o malos tratos contra compañeros generales de trabajo

, , insultos o malos tratos contra compañeros generales de trabajo Dañar bienes o materiales de la empresa de manera premeditada

o de la empresa de manera premeditada Daños graves por negligencia

Poner en riesgo la seguridad del lugar de trabajo y al personal por imprudencia

del lugar de trabajo y al personal por imprudencia Actos inmorales, hostigamiento y acoso sexual

y Revelar secretos de fabricación y operatividad de las empresas

de fabricación y operatividad de las empresas Más de tres faltas injustificadas en un lapso de 30 días

en un lapso de 30 días Desobedecer al patrón sin causa justificada

sin causa justificada Negarse a seguir medidas preventivas o de seguridad

o de seguridad Presentarse a trabajar en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias tóxicas

o bajo la influencia de sustancias tóxicas Sentencia de prisión que impida cumplir la relación laboral

que impida cumplir la relación laboral Falta de documentos legales requeridos por la empres o patrón

¿Qué tiene que hacer el patrón para que aplique el despido sin responsabilidad?

Es importante mencionar que a pesar de lo antes mencionado, el patrón está obligado a notificar por escrito al empleado los motivos y fecha del despido, pues de lo contrario, el trabajador podría alegar un despido injustificado por parte de la empresa.

Por ello, para que el despido sin indemnización aplique dentro de nuestro país se debe notificar al trabajador previamente con un escrito, esto para formalizar los motivos del rompimiento de la relación laboral.

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