Es oficial: China enviará 600 autobuses de alta gama y este país latino tendrá el transporte más moderno de la región

Nicaragua recibirá una flota de 600 autobuses de alta gama fabricados en China para ejecutar una renovación estructural en su sistema de transporte público urbano e intermunicipal.

De acuerdo con datos de la agencia Xinhua, el arribo de las primeras 180 unidades de la marca Yutong busca sustituir los microbuses obsoletos de las cooperativas locales para mejorar la movilidad. El despliegue tecnológico y la entrega de vehículos continuarán durante este 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las características de los autobuses chinos que llegan a Nicaragua?

Las unidades del fabricante Yutong que ya empezaron a arribar a Nicaragua poseen una configuración de última generación adaptada para resistir topografías desafiantes y climas tropicales severos. La renovación de la flota introduce componentes de control que contrastan notablemente con el estado de desgaste del parque vehicular preexistente en las rutas.

El equipamiento interior y los componentes de seguridad integrados en la flota incluyen los siguientes aditamentos de fábrica:

Sistemas de frenos ABS: optimización de la precisión de frenado para evitar colisiones viales en carreteras de alta velocidad.

optimización de la precisión de frenado para evitar colisiones viales en carreteras de alta velocidad. Cámaras de vigilancia integradas: monitoreo en tiempo real de los pasajeros para elevar el control operativo y la prevención de incidentes.

monitoreo en tiempo real de los pasajeros para elevar el control operativo y la prevención de incidentes. Climatización por aire acondicionado: inclusión de plantas de refrigeración interna y asientos ergonómicos para maximizar el confort en zonas cálidas.

¿En qué consiste el acuerdo entre Nicaragua y China para la movilidad urbana?

El Gobierno de Nicaragua consolidó un convenio bilateral estratégico con la República Popular China para el suministro progresivo de los vehículos comerciales. El gigante asiático lidera el rubro de la electromovilidad y la proveeduría de transporte masivo a nivel global, desplazando a competidores tradicionales en los mercados de América Latina, Europa y África.

Arribo del primer lote: recepción oficial de 180 unidades mecánicas en Managua, representando el 30 por ciento del total de los vehículos comprometidos.

recepción oficial de 180 unidades mecánicas en Managua, representando el 30 por ciento del total de los vehículos comprometidos. Refuerzo a cooperativas locales: adjudicación directa de los camiones urbanos a los operadores gremiales ya existentes para descentralizar los beneficios.

adjudicación directa de los camiones urbanos a los operadores gremiales ya existentes para descentralizar los beneficios. Acumulación de stock estatal: integración de la tecnología asiática en los departamentos y zonas autónomas del Caribe para alcanzar una flotilla histórica.

Las autoridades gubernamentales informaron que las reanudaciones de relaciones diplomáticas facilitaron el ingreso acumulado de 2,280 autobuses y minibuses entre 2023 y los primeros meses de este 2026.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.