Tras presión de EUA, Nicaragua libera presos políticos

El gobierno de Nicaragua excarceló a decenas de personas luego de que la embajada de Estados Unidos en Managua abogara por la liberación de presos políticos, según un comunicado oficial divulgado este sábado.

La misión diplomática de Washington en Managua aseguró el viernes en un mensaje en la red social X que mientras Venezuela ha liberado a "un gran número de presos políticos", en Nicaragua "más de 60 personas" seguían "injustamente detenidas".

En el sitio oficialista 19 digital, el gobierno nicaragüense anunció que "al conmemorarse 19 años" de Daniel Ortega en el poder "regresaron a sus hogares y familias decenas de personas que estuvieron en el sistema penitenciario nacional".

En fotografías y videos difundidos por los medios oficialistas se observa a varios detenidos que firman sus documentos de liberación frente a agente policiales, y abrazados con familiares que fueron convocados a recibirlos tras ser excarcelados.

"Esta actividad es símbolo de nuestro invariable compromiso con el encuentro, la paz y el derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa y tranquila", dijo el gobierno de Nicaragua en su nota. En su escueto mensaje, las autoridades nicaragüenses no identificaron a los liberados ni en qué circunstancias fueron detenidos.

¿Cuántas personas fueron puestas en libertad?

El medio local Divergentes confirmó la liberación de al menos 30 presos políticos, mientras que hasta el momento el Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (GREX) ha confirmado 19, y 20 el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua.

Entre ellos estarían al menos siete opositores: Jessica Palacios, Mauricio Alonso, Mario Rodríguez Serrano, Pedro López, María José Rojas y Óscar Velásquez.

También el pastor evangélico nicaragüense y sobreviviente de cáncer Rudy Palacios, bajo custodia desde el 17 de julio de 2025 y por quien el Gobierno de Estados Unidos había abogado por su liberación, mientras que la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua lo había tildado de "criminal", "golpista" y "malhechor", acusándolo de haber intentado junto a otros detenidos "un nefasto golpe" de Estado.

