Como parte de las estrategias para reducir el tráfico en zonas mundialistas como la Ciudad de México (CDMX) y Guadalajara, Jalisco, las autoridades anunciaron que por decreto presidencial los días 17, 18 y 24 de junio serán de home office obligatorio para todo el personal administrativo del gobierno federal.

A través de un anuncio emitido vía redes sociales, se dio a conocer que el decreto ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo cual los espacios de trabajo correspondientes deberán aplicar la modalidad de home office o trabajo remoto.

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¿Quiénes tendrán home office obligatorio en México por el Mundial 2026?

A pesar de que el anuncio fue realizado por la presidenta de México y el decreto ya quedó plasmado en el DOF, la realidad es que el home office solamente aplicará para el personal administrativo del Gobierno Federal.

Entre las personas que podrán gozar de días de home office el 17, 18 y 24 de junio por motivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, están las siguientes:

Directores de áreas y subdirectores

Personal operativo o de base

Personal especializado o técnico

Personal de organismos descentralizados y empresas del Estado

Personal eventual o por contrato

Con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la presidenta @Claudiashein emite decreto que modifica actividades administrativas en el gobierno federal, con el fin de mejorar el acceso a la movilidad de la siguiente forma:



Miércoles 17 de junio: en Ciudad de México concluyen… — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 16, 2026

¿Cómo aplicará el home office en CDMX y Guadalajara por el Mundial 2026?

Más allá de anunciar el home office obligatorio para todo el personal administrativo del gobierno federal, las autoridades de nuestro país dieron a conocer cómo aplicará esta modalidad de trabajo tanto en la CDMX como en Guadalajara.

Según lo mencionado por el Gobierno de México, la medida aplicará de la siguiente forma:

Miércoles 17 de junio en la CDMX se concluyen las labores presenciales a las 15:00 horas y continúan desde teletrabajo

Jueves 18 de junio en la zona Metropolitana de Guadalajara se implementa la modalidad de home office

Miércoles 24 de junio en la CDMX se realizarán las actividades íntegramente por home office o esquemas flexibles en horarios

Es importante destacar que en ese mismo sentido, se confirmaron las suspensiones de actividades en los planteles de la CDMX y Guadalajara, esto en las mismas fechas ya mencionadas.

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