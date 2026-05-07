Hay trabajo como Project Manager Jr. con sueldo de 8 mil pesos y home office

Si estás buscando una nueva oportunidad laboral, en el Portal del Empleo se publicó una vacante como Project Manager Jr. para laborar desde casa, con un sueldo de poco más de 18 mil pesos, así que si estás interesado, te decimos cómo puedes aplicar.

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Funciones y actividades de la vacante

Para el puesto se busca una persona que realice las siguientes actividades:

Mantener comunicación constante con usuarios y equipos internos

Organizar tareas, reuniones y entregables

Apoyar en la creación de diagramas de procesos

Gestionar información y avances de herramientas como Jira

Detectar bloqueos y resolverlos

Dar seguimiento a proyectos desde el comienzo al cierre

Generar minutas y documentar acuerdos clave

El horario es de lunes a viernes de las 08:00 a las 17:00 horas con una hora de comida en modalidad home office.

La empresa ofrece un sueldo de 18 mil 500 pesos mensuales, prestaciones de ley, descuento en medicamentos, convenios con universidades e inglés, descuentos en hoteles, restaurantes, agencias de viaje, días personales.

Requisitos y cómo aplicar

Para postularte a la vacante es necesario contar con los siguientes requisitos:

Licenciatura (titulado) en Administración de sistemas computacionales

Experiencia de 2 a 3 años como Project Manager Jr.

Conocimiento en gestión de proyectos, metodologías ágiles (Scrum)

Coordinación de equipos multidisciplinarios

Para postularte es necesario contar con una cuenta en el Portal del Empleo, el proceso dura dos semanas. Las entrevistas con Recursos Humanos y con el Jefe de Área son de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas, las pruebas de psicometría con de lunes a domingo.

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