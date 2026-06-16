Cierres viales en Guadalajara hoy: qué calles evitar y rutas alternas para circular por el Centro Histórico

La Comisaría de la Policía Vial de Guadalajara implementará hoy un operativo masivo de restricciones y cortes a la circulación en el primer cuadro de la ciudad debido a la alta concentración de visitantes en el Centro Histórico.

Las disposiciones de tránsito interrumpirán de forma total el paso vehicular en múltiples arterias del corazón del municipio durante este martes 16 de junio de 2026.

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¿Cuáles son las calles del Centro Histórico que presentan cierres viales hoy martes 16 de junio?

La Policía Vial desplegará bloqueos desde las primeras horas de la jornada en las inmediaciones de la Plaza de la Liberación, Plaza Fundadores y Plaza Tapatía debido a las actividades programadas para este martes 16 de junio.

Estas son las vialidades que registran interrupciones totales o parciales al tránsito terrestre durante este martes 16 de junio:

Confinamiento de Avenida Hidalgo y Avenida Juárez: bloqueo de carriles centrales en los tramos de interconexión con el eje de la Calzada Independencia.

bloqueo de carriles centrales en los tramos de interconexión con el eje de la Calzada Independencia. Corte en Avenida Alcalde y calle Ramón Corona: suspensión de la circulación de vehículos particulares para priorizar los accesos peatonales controlados.

suspensión de la circulación de vehículos particulares para priorizar los accesos peatonales controlados. Bloqueos en Juan Manuel, Degollado, Hospicio y Pedro Moreno: clausura temporal de pasajes secundarios en los alrededores del Teatro Degollado.

Este martes habrá cierres viales en las inmediaciones del Centro Histórico de nuestra ciudad. 🚧



Planifica tus traslados y utiliza rutas alternas.



Aquí consulta el aforo del FIFA Fan Festival: https://t.co/qb9FC9CkoC



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¿Cuánto tiempo durará el operativo de tránsito en Guadalajara y qué opciones de transporte público se pueden utilizar?

El Gobierno de Guadalajara mantendrá los controles de acceso y las restricciones a la circulación vehicular de manera prolongada durante poco más de un mes en el polígono central. Estos operativos alterarán el tránsito del centro de la ciudad durante los 39 días que duren las transmisiones del Fan Festival Guadalajara en el entorno de la Catedral Metropolitana, concluyendo de forma definitiva con el desmontaje de las estructuras el próximo 20 de julio.

La Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad determinó que la red de transporte masivo funcionará como la alternativa principal para evitar los congestionamientos:

Tren Ligero: estaciones de Guadalajara Centro, Juárez y Plaza Universidad.

estaciones de Guadalajara Centro, Juárez y Plaza Universidad. Estaciones de enlace: acceder al perímetro peatonal a través de los andenes de San Juan de Dios, Independencia, Bicentenario, Refugio y Alameda.

acceder al perímetro peatonal a través de los andenes de San Juan de Dios, Independencia, Bicentenario, Refugio y Alameda. Mapas virtuales en tiempo real: puedes consultar el nivel de saturación y las rutas alternas diariamente en la aplicación oficial.

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