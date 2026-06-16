Adiós a Canadá y China: México marca récord de 50.7 mil mdd en exportaciones a Estados Unidos

México superó a Canadá y China al imponer un récord histórico de 50 mil 691 millones de dólares en exportaciones hacia Estados Unidos en abril de 2026, consolidándose como su principal socio comercial.

De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el dinamismo de este comercio bilateral y las ventajas del T-MEC permitieron al país concentrar casi el 17 por ciento de las importaciones estadounidenses tras la baja de aranceles.

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¿A cuánto ascendieron los envíos de mercancías mexicanas y qué impacto tuvo frente a China?

Las ventas de productos originarios de México hacia el mercado estadounidense sumaron la cifra inédita de 50 mil 691 millones de dólares en abril, lo que representa un avance anual del 21.3 por ciento. El país barrió con la presencia comercial de Canadá y el mercado chino dentro de la participación del comercio de la región.

Las posiciones y cuotas porcentuales del suministro de bienes e insumos incluyen estos indicadores de rendimiento:

Concentración de las compras estadounidenses: representa el 16.87 por ciento de todas las importaciones que realiza el territorio norteamericano en la actualidad.

representa el 16.87 por ciento de todas las importaciones que realiza el territorio norteamericano en la actualidad. Ventaja sobre competidores directos: relega al mercado canadiense al 11.7 por ciento y desplaza a China hasta la quinta posición mundial con un marginal 6.6 por ciento.

relega al mercado canadiense al 11.7 por ciento y desplaza a China hasta la quinta posición mundial con un marginal 6.6 por ciento. Acumulado de un cuatrimestre récord: registra un valor acumulado de 188 mil 723 millones de dólares entre enero y abril para consolidarse como el socio comercial prioritario.

Exportaciones México se consolida como el principal socio comercial de Estados Unidos gracias a un nivel récord de exportaciones. (Reuters)

¿Cuál es la explicación del dinamismo y los riesgos que advierten los analistas financieros?

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que la escalada en las transacciones comerciales deriva de que las industrias establecidas en el suelo mexicano poseen la mejor posición relativa ante los aranceles. Los encuentros de revisión institucional del T-MEC buscarán preservar este beneficio arancelario frente a los competidores.

Baja en la industria automotriz: mitigación de los descensos en los envíos de componentes para ensamblaje automotor mediante el impulso de la proveeduría de equipos de cómputo.

mitigación de los descensos en los envíos de componentes para ensamblaje automotor mediante el impulso de la proveeduría de equipos de cómputo. Riesgo por escenarios de triangulación: incremento del desarrollo de componentes nacionales para evitar que el país opere únicamente como un ensamblador de insumos externos.

incremento del desarrollo de componentes nacionales para evitar que el país opere únicamente como un ensamblador de insumos externos. Monitoreo del déficit bilateral: vigilancia del balance de las compras de México que sumaron 35 mil 343 millones de dólares con un repunte anualizado del 27 por ciento.

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