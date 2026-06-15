Cientos de transportistas y comerciantes participarán en un nuevo megabloqueo previsto para este martes 16 de junio que promete afectar gravemente vialidades del Estado de México (Edomex)y parte de la Ciudad de México (CDMX), debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades para detener la violencia y corrupción.

El megabloqueo está organizado por la Unión de Transportistas y comerciantes Ducks México para detener principalmente los abusos del subdirector de desarrollo y fomento económico Pedro Gálvez, al encabezar amenazas y extorsiones a varios compañeros.

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¿En dónde habrá bloqueos de transportistas y comerciantes hoy?

Lomas verdes

1ro de mayo

Gustavo Baz

Periférico (lateral)

Megabloqueo de transportistas Los transportistas afectarán cinco vialidades importantes del Edomex este 16 de junio (Duck's México A.C | Facebook)

¿Qué grupos están convocados a participar en el megabloqueo de Edomex?

Transportistas del Edomex , en especial de Naucalpan

, en especial de Comerciantes

Todos los comerciantes que han sido víctimas de este “seudo servidor público”

¿Qué exigen los transportistas?

Los transportistas y comerciantes aseguran que no levantarán el megabloqueo hasta que las autoridades les muestren la renuncian de Pedro Gálvez y paren las extorsiones hacia los compañeros.

¿Cómo será el megabloqueo de transportistas?

Los transportistas aseguran que los bloqueos se realizarán de manera pacífica y con ellos se busca respaldar a los compañeros comerciantes que exigen justicia, trato digno y respeto a los derechos.

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