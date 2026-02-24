Anuncian convocatoria del programa de tutorías para enseñar a jóvenes de prepa

Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior, anunció el nuevo Programa Nacional de Tutorías, con el objetivo de fomentar el apoyo en la educación entre los mismos estudiantes.

El nuevo programa se basará en la solidaridad de jóvenes mexicanos con los estudiantes de preparatoria que tengan dificultades para entender algunos temas o quieran profundizar en su desarrollo académico.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser estudiante universitario próximo a graduarse

Jóvenes egresados de estudios universitarios

Se busca a jóvenes con perfiles profesionales en ciencias exactas, ciencias sociales y humanidades y artes. Para ser parte de este nuevo programa recibirán una formación inicial en didáctica e intervención social (certificado de validez oficial).

¿Quiénes pueden ser parte del programa de tutorías?

Los jóvenes de preparatoria que pueden ser beneficiarios de este programa son aquellos que acuden a los bachilleratos Margarita Maza.

Estas escuelas están dirigidas a los estudiantes que buscan otra forma de escolarización o que dejaron la secundaria. Cuentan con un plan de estudio flexible, además de actividades de socialización y deportivas, así como la Beca Benito Juárez asegurada.

¿Qué actividades realizarán?

Los egresados de universidades interesados en formar parte de este programa darán acompañamiento académico, sociemocional y vocacional, además de dar un impulso a las actividades científicas, artísticas, culturales, deportivas y recreativas.

¿Cuándo es la convocatoria del Programa Nacional de Tutorías?

La convocatoria saldrá en mayo y se dará a conocer a través de los sitios oficiales del Gobierno de México para que los jóvenes universitarios compartan su conocimiento con los alumnos de bachillerato que lo necesitan.

