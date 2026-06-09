Giro radical en la educación: proponen ley para que la Universidad de Guanajuato sea 100% gratis

El Congreso del Estado de Guanajuato analiza una iniciativa de reforma para establecer expresamente la gratuidad en la Universidad de Guanajuato. La propuesta busca eliminar el condicionamiento de ingreso y permanencia escolar al pago de cuotas.

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¿De qué trata la iniciativa de gratuidad escolar presentada en el Congreso de Guanajuato?

La propuesta fue presentada por la diputada del Partido Morena Hades Berenice Aguilar Castillo y pretende eliminar el cobro de cuotas de inscripción y reinscripción, al considerarlo una restricción al derecho humano a la educación superior.

Las adiciones normativas y las pautas presupuestales contempladas en el proyecto de ley integran el siguiente esquema de transición:

Adición de un artículo 4 Bis: establecimiento explícito de que toda la educación impartida por la máxima casa de estudios de la entidad debe ser obligatoriamente gratuita.

establecimiento explícito de que toda la educación impartida por la máxima casa de estudios de la entidad debe ser obligatoriamente gratuita. Plazo de adecuación administrativa: otorgamiento de un periodo de 30 días hábiles para que la institución universitaria implemente las medidas necesarias para eliminar los aranceles.

otorgamiento de un periodo de 30 días hábiles para que la institución universitaria implemente las medidas necesarias para eliminar los aranceles. Financiamiento público progresivo: obligación del Poder Legislativo local para considerar asignaciones financieras suficientes en los ejercicios fiscales subsecuentes mediante fondos concurrentes.

El antecedente de la SCJN: ¿Cuáles son los alcances del fallo sobre las cuotas en los posgrados?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a un estudiante de maestría tras determinar que la gratuidad constitucional abarca todos los niveles de educación superior, incluidos los posgrados. Los ministros establecieron por mayoría de siete votos que la autonomía universitaria no justifica el cobro de aranceles escolares.

El caso derivó de la baja del alumno por retrasarse en el pago de su inscripción de 20 mil 140 pesos y fijó los siguientes criterios:

Orden de reincorporación inmediata: mandato judicial para readmitir al estudiante afectado en su programa académico de posgrado de forma regular.

mandato judicial para readmitir al estudiante afectado en su programa académico de posgrado de forma regular. Devolución de los recursos cobrados: reembolso íntegro del dinero correspondiente al pago del trámite de reinscripción.

reembolso íntegro del dinero correspondiente al pago del trámite de reinscripción. Vinculación al Poder Legislativo: obligación del Congreso local de asignar mayores partidas presupuestales para no trasladar los costos operativos al alumnado.

Universitarios La SCJN falló a favor de un alumno de la Universidad de Guanajuato que había perdido su regularidad por falta de pago. (Imagen Ilustrativa)

¿Qué respondió la Universidad de Guanajuato ante la resolución de la Suprema Corte?

La Universidad de Guanajuato (UG) acató la resolución adoptada por el Pleno una vez notificada del engrose definitivo. La institución educativa aclaró que el dictamen federal no representa un cambio de aplicación inmediata o colectiva en sus planteles.

Los argumentos emitidos por el área jurídica de la universidad contemplan los siguientes criterios institucionales:

Efecto jurídico individualizado: aplicación exclusiva para la persona que promovió el amparo.

aplicación exclusiva para la persona que promovió el amparo. Validez del Reglamento Académico: reconocimiento de la legalidad de las normas internas universitarias al no considerarlas inconstitucionales en abstracto.

reconocimiento de la legalidad de las normas internas universitarias al no considerarlas inconstitucionales en abstracto. Responsabilidad financiera concurrente: ratificación de la obligación conjunta entre los órdenes de gobierno federal y estatal para subsidiar el costo de la educación pública.

La institución opera actualmente con un presupuesto anual autorizado superior a los 3 mil 630 millones de pesos, recursos que los órganos internos de fiscalización deberán administrar bajo principios de progresividad si es que prospera la eliminación total de cuotas.

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