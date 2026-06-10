La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya investiga el envenenamiento de siete perros en Celaya, delito que habría sido cometido por una mujer de la colonia Ejidal tras darles pollo contaminado.

Los hechos ocurrieron el sábado 6 de junio, cuando vecinos de la calle Ejido de la Machuca encararon a una mujer, después de que una cámara de seguridad la captara dándoles supuestamente pollo envenenado.

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¿Qué se sabe del caso de envenenamiento?

Patricia Merino, dueña de los perros, aseguró a Azteca Noticias que sus mascotas acostumbraban salir a la casa de su vecino, quien los alimentaba y posteriormente regresaban a su hogar. Sin embargo ese día, se quedaron unos momentos en la calle, situación que presuntamente aprovechó una mujer que habitaba cerca para envenenarlos.

La dueña aseguró que la vecina les habría dado pollo y posteriormente los perros comenzaron a morirse uno por uno en la casa.

“Salió la vecina y les dio pollo. Cuando yo regresó me di cuenta que uno estaba muerto abajo de la camioneta y después empezaron a morirse todos mis perros acá dentro” señaló.

¿Qué pruebas hay contra la vecina que envenenó a los perros?

Según Patricia Merino, la cámara de seguridad de un vecino logró captar los hechos y los videos fueron entregados a la autoridad ministerial, que ya investiga los hecho. Asimismo se puso una denuncia contra la vecina

“Se llevaron a mis perritos (las autoridades) y ya luego me dijeron que sí los habían envenenado...Mis perros no le hacían daño a nadie”, dijo. Tras los hechos los vecinos exigen que este hecho no quede impune y se castigue conforme a la ley.

Solo un perro logró sobrevivir

De los siete perros envenenados solo uno logró sobrevivir y está bajo observación médica en un refugio para mascotas.

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