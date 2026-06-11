Hoy jueves 11 de junio, día en que iniciará la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en México, se registran varios bloqueos en carreteras que impiden el paso de cientos de vehículos, sobre todo en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Guardia Nacional, así como Caminos y Puentes Federales (Capufe) llaman a los conductores a tomar precauciones, debido a que se esperan marchas por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), colectivos de Madres Buscadoras, transportistas, campesinos, pensionados y trabajadores de la salud en diversas partes del país, en especial la CDMX.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Autopista México-Puebla

Hay cierre parcial de circulación en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 71, dirección a la CDMX, luego de que la volcadura de un vehículo de carga pesada.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠 #AutMéxicoPuebla, km 71, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de incidente (caída de unidad de carga pesada ). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 11, 2026

Carretera Poza Rica-Veracruz

Se registró un accidente cerca del kilómetro 177+700, de la carretera Poza Rica-Veracruz, a la altura de la localidad de Playa Villa Rica, Veracruz, por lo que Guardia Nacional pidió a los conductores tomar precauciones.

#ViaLibre en #Veracruz tras #AccidenteVial cerca del km 177+700, de la carretera Poza Rica - Veracruz, a la altura de la localidad de Playa Villa Rica, Ver. Maneje con precaución. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 11, 2026

Autopista Córdoba-Veracruz

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Córdoba-Veracruz, cerca del kilómetro 11, dirección Córdoba, a consecuencia de un camión de carga con una falla mecánica.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Córdoba - Veracruz, km 11, dirección Córdoba. Reducción de carriles por atención de incidente (camión de carga con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 11, 2026

Autopista Cuernavaca-Acapulco

La autopista Cuernavaca-Acapulco tiene cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 136, dirección Cuernavaca, debido a un vehículo abandonado, situación que ya es atendida por los servicios de emergencia.

Autopista México-Cuernavaca

La autopista México-Cuernavaca registra cierre en la circulación, a la altura del kilómetro 52, dirección Ciudad de México (CDMX), por la caída de ramas a consecuencia de las fuertes lluvias. Personal de limpieza realiza labores para evitar caos vial.

🔴CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoCuernavaca, km 52, dir. CDMX. Registra cierre a la circulación por caída de ramas de árboles.

El personal se encuentra en la zona realizando las labores de limpieza.



Cualquier novedad se dará a conocer por este medio o en el 0️⃣7️⃣4️⃣.



Toma tus… — CAPUFE (@CAPUFE) June 11, 2026

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