Fuertes operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron desplegados hoy en la Ciudad de México (CDMX), sobre todo en la autopista México-Cuernavaca, luego del hallazgo de explosivos en un autobús de Ayotzinapa que apoyaría en protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Como parte de los operativos, los elementos de seguridad revisan autobuses y vehículos sospechosos con ayuda de binomios caninos para garantizar la seguridad de las personas. Debido a la presencia policial se registra caos vial en la caseta México-Cuernavaca, en dirección a la CDMX y la Calzada de Tlalpan.

🚨 Alerta en los accesos a la capital



La @SSC_CDMX desplegó un dispositivo de seguridad y revisión en la caseta de la autopista México-Cuernavaca ante la posible llegada de manifestantes a la Ciudad de México. pic.twitter.com/D4PUIW4Ibq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 9, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo es el operativo en la caseta México-Cuernavaca?

En la caseta México-Cuernavaca, el dispositivo es implementado por elementos de la policía e integrantes de gobernación, para revisar autobuses.

¿Cómo es el operativo en Calzada de Tlalpan?

Un centenar de policías con equipo antimotín también se encuentra en avenida División del Norte, desde Miguel Ángel de Quevedo hasta Calzada de Tlalpan, colonia San Pablo, donde se prevé la llegada de integrantes de la CNTE.

De acuerdo con los automovilistas, la circulación en la zona es muy complicada, pues se reporta hasta una hora de retraso, por lo que recomiendan evitar por completo estas vialidades importantes.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.