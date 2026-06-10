La Ciudad de México (CDMX) vivirá una auténtica jornada de caos este jueves 11 de junio de 2026, pues se tienen previstas marchas y manifestaciones en diversos puntos de la capital del país.

De acuerdo con lo anunciado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como colectivos de Madres Buscadoras, transportistas, campesinos, pensionados y trabajadores de la salud, se prevén al menos siete puntos de partida desde el sur de la CDMX y tienen como destino el llamado Coloso de Santa Úrsula, donde arrancará la fiesta futbolera que albergará nuestro país junto a Canadá y Estados Unidos.

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¿De dónde partirán las marchas y manifestaciones previstas para este jueves 11 de junio?

Insurgentes Sur , a la altura del Estadio Olímpico Universitario , en Ciudad Universitaria: colectivos de Madres Buscadoras .

, a la altura del , en Ciudad Universitaria: colectivos de . Anillo Periférico a la altura de San Jerónimo : integrantes de la CNTE .

a la altura de : integrantes de la . Calzada de Tlalpan , a la altura de División del Norte : grupos campesinos .

, a la altura de : grupos . Anillo Periférico , a la altura del Hospital Central Sur de Pemex (Picacho) : pensionados de Pemex y CFE.

, a la altura del : de Pemex y CFE. Av. Del Imán , a la altura del Parque Cantera : trabajadores de la Salud.

, a la altura del : de la Salud. Av. Santa Úrsula , a la altura del Parque Cantera : otros colectivos.

, a la altura del : otros colectivos. Anillo Periférico, a la altura de la Glorieta de Vaqueritos: grupos de transportistas.

El destino de todas estas movilizaciones tienen como destino el sur de la ciudad.

A esto, hay que sumar el cierre de distintas vialidades por el perímetro de última milla en inmediaciones de la Colonia Santa Úrsula Coapa.

De acuerdo con lo informado por colectivos y grupos de manifestantes, se prevé que las movilizaciones comiencen desde las 10:00 de la mañana, por lo que se recomienda considerar vías alternas.

Rutas alternas por marchas y movilizaciones este 11 de junio en CDMX

Contempla que vialidades como Insurgentes Sur, Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan y Av. Del Imán se verán afectadas por el avance de manifestantes.

Si necesitas atravesar la zona sur de la CDMX, aquí te compartimos algunas alternativas:

Avenida Universidad

Avenida Revolución

Circuito Interior

Eje 5 Sur

Eje 6 Sur

Eje 8 Sur - Calzada Ermita-Iztapalapa

Eje 7 Sur - Félix Cuevas

También contempla el uso de otros medios de transporte, como Metro.

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