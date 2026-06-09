Una fuerte lluvia azotó a la Ciudad de México (CDMX) el lunes 8 de junio, provocando inundaciones y afectaciones en el transporte público, pero también videos virales que ya dominan en las redes sociales.

Y es que durante la tormenta eléctrica de la tarde del lunes, unos usuarios captaron el momento exacto en que un rayo cayó en la capital, lo cual provocó varios sentimientos y reacciones en los que documentaron el hecho.

Llueve fuerte en gran parte de la CdMx y EdoMex.

Captan #rayo en la Del Valle. #Precauciones #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/Wn0uWX8RSH — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 8, 2026

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Captan caída de rayo en la colonia del Valle, CDMX

Alrededor de las 16:00 horas (tiempo del centro del país), en redes sociales comenzó a circular un video donde se puede ver que cayó un rayo mientras una fuerte tormenta azotaba la ciudad.

En la grabación se pude oír la voz de dos jóvenes hablando sobre la lluvia mientras enfocan la ventana de un edificio; sin embargo, un fuerte ruido interrumpe su conversación y sólo se ve una bola de fuego, seguida de un sonido parecido al de un trueno.

Este momento generó emoción en la persona quien graba, ya que se le oye decir: “Lo grabe, síiii”, seguido de varias risas nerviosas tras el momento.

De acuerdo a la información que se tiene, el fenómeno meteorológico fue visto en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México.

¿Seguirán las lluvias en CDMX hoy martes 9 de junio?

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias seguirán en la capital del país durante este martes, además de que se prevé ambiente fresco, cielo nublado, así como bancos de niebla.

Las precipitaciones podrían aparecer durante la tarde-noche de este 9 de junio; sin embargo, desde la mañana se han presentado chubascos en ciertos lugares de la capital.

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