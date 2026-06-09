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Lluvias en CDMX; alcaldías afectadas, encharcamientos en tiempo real

Durante la semana se han registrado severas inundaciones, además de caída de granizo en algunas zonas.

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1 minuto lectura
Escrito por: Samuel Aguirre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se registran lluvias en la CDMX durante la tarde noche este 9 de junio.

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