Lluvias en CDMX; alcaldías afectadas, encharcamientos en tiempo real

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se registran lluvias en la CDMX durante la tarde noche este 9 de junio.
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La organización Redtox realizó un mapeo con los únicos hospitales de la CDMX que cuentan con el antídoto contra el veneno de alacranes, arañas y víboras.
Esta es la hora exacta en la que regresa el servicio a las colonias de la capital mexicana que se quedaron sin agua.
Estos son los niveles educativos que se quedan en casa el próximo 11 de junio por la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Se reporta caos vial en la autopista México-Cuernavaca y la Calzada de Tlalpan; los binomios caninos ayudan en las revisiones de la Policía de CDMX
Este martes en la CDMX hay presencia de contaminantes en el ambiente, te decimos cómo dañan la salud y si habrá Doble Hoy No Circula.