La tormenta tropical Cristina, el tercer ciclón de la temporada 2026, avanza por las costas del Pacífico con lentitud, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y provocará fuertes lluvias conforme se acerque a tierra, lo que ya preocupa a algunas personas. Es por ello que las autoridades aclararon cuándo y en dónde impactará.

La tormenta tropical Cristina se formó horas antes de que Boris impactara entre Guerrero y Oaxaca y poco a poco se ha movido rumbo a Guatemala, sin embargo, los ciclones son sistemas inestables y pueden cambiar de dirección dependiendo las condiciones meteorológicas.

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¿Tormenta tropical impactará en México?

De acuerdo con los pronósticos del SMN, la tormenta tropical se degradará a depresión antes de tocar tierra y no impactará en México, sino en Guatemala, aproximadamente el jueves 11 de junio, a lo largo de la mañana. El horario podría variar dependiendo su velocidad sobre las aguas del océano Pacífico, pero se pronostica que sea después de las 18:00 horas.

Actualmente su centro se localiza a 160 km al oeste-noroeste de Nicaragua y a 540 km al este-sureste de la desembocadura del Río Suchiate, frontera entre México y Guatemala. Presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y permanece estacionaria.

👉Esta mañana, el centro de la #TormentaTropical #Cristina se localiza a 540 km al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, frontera entre #México y #Guatemala.

👉 Por el momento no afecta costas mexicanas. pic.twitter.com/MkXRr8j97f — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 9, 2026

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical Cristina?

La trayectoria de la tormenta tropical Cristina puede seguirse en vivo desde la plataforma Windy, página especializada en ciclones tropicales y fenómenos meteorológicos.

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