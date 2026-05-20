Es oficial en Tlajomulco: anuncian apoyos de $250 mil pesos a este grupo de personas

El Gobierno de Tlajomulco confirmó la entrega de apoyos económicos dirigidos a productores apícolas del municipio, como parte de un programa enfocado en fortalecer la producción de miel y reducir las afectaciones económicas que enfrenta este sector.

De acuerdo con información difundida por el ayuntamiento, el monto total destinado para estos apoyos asciende a $250 mil pesos.

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¿Quiénes recibirán los apoyos en Tlajomulco?

Los recursos estarán dirigidos a personas dedicadas a la apicultura dentro de Tlajomulco de Zúñiga. Según datos de la Dirección de Desarrollo Rural, actualmente existen alrededor de 44 unidades productivas activas en el municipio, con un total cercano a mil 685 colmenas.

Estas unidades generan una producción anual estimada en más de 50 mil kilogramos de miel, además de contribuir indirectamente a otras actividades agrícolas mediante la polinización de cultivos.

La administración municipal señaló que el programa busca respaldar económicamente a quienes mantienen esta actividad productiva ante la baja en el precio de la miel registrada en los últimos años.

🐝🌻 ¡Cuidemos a las abejas, guardianas de la naturaleza! 🍃🌺 Su labor polinizadora es esencial para nuestra vida. Planta flores, evita pesticidas y apoya a los apicultores locales. 🐝 pic.twitter.com/OKr1TrL0k2 — Gobierno Tlajomulco (@GobTlajomulco) August 4, 2023

¿Cómo se entregarán los apoyos económicos?

La Coordinación de Potencia Económica, encabezada por Lizbeth Santillán Regalado, informó que los apoyos serán asignados dependiendo del número de colmenas registradas por cada productor.

Los montos van desde los 6 mil hasta los 15 mil pesos por solicitud, y podrán utilizarse para adquirir herramientas, materiales y otros insumos relacionados con la operación de los apiarios en Jalisco.

Antes de la asignación de recursos, personal de Desarrollo Rural realizó visitas técnicas para verificar tanto la existencia de las colmenas como la legalidad de las unidades de producción beneficiadas.

Santillán Regalado explicó que la polinización generada por las abejas ayuda a mejorar el rendimiento de cultivos como maíz y berries, además de favorecer otros procesos agrícolas en la región.

¿Todavía hay registros abiertos para el programa?

La convocatoria correspondiente a 2026 inició durante febrero y, según el ayuntamiento, para abril ya se había alcanzado el límite presupuestal disponible debido a la demanda registrada entre productores.

Pese a ello, la Coordinación de Potencia Económica invitó a las personas interesadas a mantenerse pendientes de futuras convocatorias relacionadas con apoyos para el sector rural y apícola.

Para solicitar más información, las personas pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Rural, ubicadas en la calle Independencia número 12, en la cabecera municipal de Tlajomulco.

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