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Dos Bocas y Pemex: entre fallas, sobrecostos y riesgos para la seguridad energética

La refinería Olmeca acumula problemas técnicos, falta de operación estable y opacidad en costos que superan los 24 mil millones de dólares. A esto se suma la caída en la producción petrolera y la alta dependencia del gas de Estados Unidos, lo que pone en duda la viabilidad de la soberanía energética y el futuro de Pemex.

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Por: Redacción adn Noticias

La refinería Dos Bocas (Olmeca) enfrenta problemas importantes como accidentes, fallas técnicas y posibles daños estructurales, además de no haber logrado una operación estable, ya que solo ha alcanzado picos de producción. Su construcción presentó deficiencias de planeación, atajos técnicos y falta de infraestructura clave.

El proyecto también destaca por la falta de transparencia, con costos que superan los 24 mil millones de dólares sin cifras oficiales claras, lo que dificulta evaluar su viabilidad y corregir errores.

A nivel estructural, Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta problemas como posibles prácticas contables que distorsionan la rentabilidad real. Además, la producción petrolera ha disminuido, lo que podría llevar a que México no tenga suficiente crudo para sus propias refinerías, planteando el dilema entre importar petróleo o abandonar la soberanía energética.

En cuanto al gas, México depende fuertemente de Estados Unidos (entre 75% y 90%), lo que representa un riesgo para la seguridad energética, especialmente si se interrumpe el suministro. Aunque el fracking ha evolucionado, sigue enfrentando el reto de competir con gas mucho más barato del extranjero.

Finalmente, el derrame en el Golfo apunta a instalaciones de Petróleos Mexicanos, pero la información podría mantenerse reservada. En conjunto, la entrevista concluye que México enfrenta desafíos serios en energía, marcados por problemas de producción, infraestructura y falta de transparencia.

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