Leticia Ramírez Amaya, quien se desempeñaba como coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, ahora será la nueva titular de la Secretaría de Bienestar, confirmó el Gobierno de México.

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¿Quién es Leticia Ramírez Amaya?

Leticia Ramírez Amaya es originaria de la Ciudad de México, profesora de educación primaria y normalista egresada de la Escuela Nacional de Maestros, con estudios en Antropología Social y formación en Alta Dirección Pública.

Se ha desempeñado como docente por más de 12 años en escuelas públicas de la zona poniente de la Ciudad de México (CDMX) y cuenta con una experiencia de más de 25 años en la administración pública.

Formó parte del primer Comité Ejecutivo Magisterial Democrático en la Secretaría de Organización de la Sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la Ciudad de México.

Cargos importantes de Leticia Ramírez Amaya

En 2022, Leticia Ramírez Amaya fue nombrada como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras la salida de Delfina Gómez.

Años antes fue asesora de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México en la administración de Miguel Ángel Mancera.

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