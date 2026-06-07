La Temporada de Huracanes 2026 acaba de comenzar y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la depresión tropical Dos-E evolucionará a la Tormenta Tropical Boris.
Pese a que, hasta el momento de publicación de esta nota, no se prevé que toque tierra como huracán en lo estados de Guerrero y Oaxaca, principalmente; sin embargo, es importante seguir las siguientes recomendaciones debido a que los vientos pueden ser fuertes.
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¿Qué hacer antes de que Boris toque tierra en México?
Si vives en las zonas de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y hasta Técpan de Galeana, Guerrero, entonces es importante que tomes en cuenta los siguientes puntos ante el avance de la Depresión Tropical Dos-E:
- Platicar con familiares, vecinos y amigos para tener un plan de Protección Civil
- Reparar techos, ventanas y paredes para evitar daños menores si es que se tiene tiempo antes de que toque tierra
- Conocer e identificar los refugios temporales
- Tener a la mano un botiquín e instructivo de primeros auxilios, radio y linterna con baterías, así como alimentos enlatados que no requieran refrigeración
- Tener a la mano documentos de identificación
¿Qué hacer durante las fuertes lluvias que podría dejar Boris en Guerrero y Oaxaca?
Como se mencionó, no se espera que Boris sea un huracán; sin embargo, dejará a su paso fuertes lluvias e intensas rachas de viento, por lo que debes de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Conserve la calma en todo momento
- Sólo siga información oficial
- Desconecte aparatos e interruptor de energía eléctrica si es que las tormentas y vientos se intensifican
- Cierra llaves de gas y agua
- Manténgase alejado de puertas y ventas si el viento aumenta
Al finalizar el evento meteorológico es importante que se reporte si hay heridos o si la vivienda sufrió algún daño.
¿Cuándo se formará la Tormenta Tropical Boris y a qué hora tocará tierra?
De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Tormenta Tropical Boris podría formarse en las próximas 48 horas y es casi seguro que toque tierra en México.
Los estados que están en alerta son Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Jalisco y Colima; se prevé que toque tierra durante el lunes 8 de junio en la noche.
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