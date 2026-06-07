La Temporada de Huracanes 2026 acaba de comenzar y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la depresión tropical Dos-E evolucionará a la Tormenta Tropical Boris.

Pese a que, hasta el momento de publicación de esta nota, no se prevé que toque tierra como huracán en lo estados de Guerrero y Oaxaca, principalmente; sin embargo, es importante seguir las siguientes recomendaciones debido a que los vientos pueden ser fuertes.

#Comunicado @GobiernoMX llama a extremar medidas de prevención ante los efectos de la #DepresiónTropical Dos-E en costas del #Pacífico. Toda la información en https://t.co/EUvDfu9IBL pic.twitter.com/tzReFOHDsT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 7, 2026

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¿Qué hacer antes de que Boris toque tierra en México?

Si vives en las zonas de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y hasta Técpan de Galeana, Guerrero, entonces es importante que tomes en cuenta los siguientes puntos ante el avance de la Depresión Tropical Dos-E:

Platicar con familiares, vecinos y amigos para tener un plan de Protección Civil

Reparar techos, ventanas y paredes para evitar daños menores si es que se tiene tiempo antes de que toque tierra

para evitar daños menores si es que se tiene tiempo antes de que toque tierra Conocer e identificar los refugios temporales

Tener a la mano un botiquín e instructivo de primeros auxilios , radio y linterna con baterías, así como alimentos enlatados que no requieran refrigeración

, radio y linterna con baterías, así como alimentos enlatados que no requieran refrigeración Tener a la mano documentos de identificación

¿Qué hacer durante las fuertes lluvias que podría dejar Boris en Guerrero y Oaxaca?

Como se mencionó, no se espera que Boris sea un huracán; sin embargo, dejará a su paso fuertes lluvias e intensas rachas de viento, por lo que debes de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Conserve la calma en todo momento

en todo momento Sólo siga información oficial

Desconecte aparatos e interruptor de energía eléctrica si es que las tormentas y vientos se intensifican

eléctrica si es que las tormentas y vientos se intensifican Cierra llaves de gas y agua

Manténgase alejado de puertas y ventas si el viento aumenta

Al finalizar el evento meteorológico es importante que se reporte si hay heridos o si la vivienda sufrió algún daño.

¿Cuándo se formará la Tormenta Tropical Boris y a qué hora tocará tierra?

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Tormenta Tropical Boris podría formarse en las próximas 48 horas y es casi seguro que toque tierra en México.

Los estados que están en alerta son Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Jalisco y Colima; se prevé que toque tierra durante el lunes 8 de junio en la noche.

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