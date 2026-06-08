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/México/Nota

Se forma tormenta tropical Boris en el Pacífico

Ante los riesgos de este fenómeno, autoridades anunciaron el cierre a la navegación de embarcaciones menores en puertos de Oaxaca y Guerrero.

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2 minutos lectura
Escrito por: Omar Gutiérrez

La segunda tormenta tropical de la temporada ya se formó en el océano Pacífico: se trata de Boris, que se tiene previsto avance hacia territorio mexicano en las próximas horas.

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¿Dónde tocará tierra la tormenta tropical Boris?

Hasta el momento, se tiene previsto que Boris haga toque tierra entre los estados de Oaxaca y Guerrero. De acuerdo con pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hasta el momento no existen riesgos de que el fenómeno alcance la categoría de huracán.

A pesar de ello, es importante tomar precauciones, pues se prevé que Boris traigo consigo lluvias intensas para las zonas costeras de Guerrero y Oaxaca.

Cierran navegación en Oaxaca y Guerrero por presencia de Boris

Antes de que Boris alcanzara la categoría de tormenta tropical, todavía como depresión tropical Dos-E, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre cierres a la navegación en puertos del Pacífico mexicano, en primera instancia por dicho fenómeno meteorológico, pero también por otros factores como un temporal de lluvias y mar de fondo.

Es importante precisar que el cierre a la navegación por ahora se enfoca exclusivamente a embarcaciones menores, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Estos son los puertos cerrados a la navegación:

  • En Guerrero: Acapulco, Puerto Marqués, Zihuatanejo.
  • En Oaxaca: Puerto Escondido, Puerto Ángel, Bahías de Huatulco.

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