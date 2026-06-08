Se forma tormenta tropical Boris en el Pacífico

La segunda tormenta tropical de la temporada ya se formó en el océano Pacífico: se trata de Boris, que se tiene previsto avance hacia territorio mexicano en las próximas horas.

A las 03:00 horas, tiempo del centro de México, la #DepresiónTropical Dos-E se ha intensificado a la #TormentaTropical #Boris, su centro se localizó aproximadamente a 135 kilómetros (km) al sureste de Acapulco, y a 80 km al suroeste de Punta Maldonado, ambas localidades en el… pic.twitter.com/NHjGySQ7C6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026

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¿Dónde tocará tierra la tormenta tropical Boris?

Hasta el momento, se tiene previsto que Boris haga toque tierra entre los estados de Oaxaca y Guerrero. De acuerdo con pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hasta el momento no existen riesgos de que el fenómeno alcance la categoría de huracán.

A pesar de ello, es importante tomar precauciones, pues se prevé que Boris traigo consigo lluvias intensas para las zonas costeras de Guerrero y Oaxaca.

Cierran navegación en Oaxaca y Guerrero por presencia de Boris

Antes de que Boris alcanzara la categoría de tormenta tropical, todavía como depresión tropical Dos-E, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre cierres a la navegación en puertos del Pacífico mexicano, en primera instancia por dicho fenómeno meteorológico, pero también por otros factores como un temporal de lluvias y mar de fondo.

Es importante precisar que el cierre a la navegación por ahora se enfoca exclusivamente a embarcaciones menores, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Estos son los puertos cerrados a la navegación:

En Guerrero : Acapulco, Puerto Marqués, Zihuatanejo.

: Acapulco, Puerto Marqués, Zihuatanejo. En Oaxaca: Puerto Escondido, Puerto Ángel, Bahías de Huatulco.

⚠️@SEMAR_mx informa cierres de puertos como medida preventiva ante el temporal de lluvias, mar de fondo y la Depresión Tropical Dos-E:



🌊Océano Pacífico🌊



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Oaxaca: Puerto Escondido, Puerto Ángel y Bahías de Huatulco.

🔹 Guerrero: Acapulco, Puerto… pic.twitter.com/Et4bMTmDsF — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 7, 2026

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