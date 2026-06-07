La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber por Axel Gael Juárez González, de 17 años, quien fue visto por última vez el jueves 4 de junio.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, el joven desapareció en la colonia Pedregal de San Nicolás 4a Sección, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México (CDMX).

Se activa #AlertaAmber para localizar a Axel Gael Juárez González, de 17 años, visto por última vez el pasado 4 de junio, en la colonia Predegal de San Nicolás 4A sección, alcaldía Tlalpan. pic.twitter.com/zdyVq5DMpP — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 7, 2026

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Ficha de búsqueda de Axel Gael Juárez González

Las autoridades lo identifican como un joven de 1.63 metros de estatura, complexión delgada, tez de piel clara, cabello negro y chino; como seña particular tiene una perforación en la nariz y el arete es rojo.

La última vez que se supo de él, iba vestido con un pantalón negro, chamarra negra, tenis negros, así como con una gorra negra con iniciales “NY”.

¿A dónde denunciar si se sabe del paradero de Axel Gael Juárez González?

Si tienes alguna información sobre el joven, entonces puedes comunicarte a los siguientes números:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 6082

Además, puedes acudir a las oficinas de la Fiscalía capitalina, ubicadas en calle Dr. Río de la Loza 114, esquina Dr. Vertiz, colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

¿Qué es la Alerta Amber y por qué se activa?

De acuerdo a las autoridades federales, la Alerta Amber es una herramienta de difusión que contribuye a la búsqueda, localización y recuperación de menores de edad que se encuentran en riesgo.

Esta es independiente a la denuncia o proceso penal que inicien las autoridades.

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