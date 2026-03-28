Vinculan a proceso por lavado de dinero a operadora de Adán Augusto López

La Fiscalía Anticorrupción del estado de Baja California Sur dio a conocer que se logró vincular a proceso a Fernanda Villarreal “N”, exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI) en la entidad, y quien fuera una de las principales operadoras de Adán Augusto López en los procesos internos de Morena en 2023.

Fue un juez de control quien tras la segunda parte de la audiencia inicial impuso la medida a Fernanda “N” y otros exfuncionarios del INVI, los cuales también fueron señalados por presuntamente participar en el manejo irregular de recursos públicos.

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¿Por qué vincularon a proceso a Fernanda “N”?

De acuerdo con la información oficial que se tiene sobre el caso de Fernanda “N”, Villarreal fue acusada formalmente por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por el desfalco al erario estatal.

Información dada a conocer a través de investigaciones periodísticas, señalaron que la extitular del INVI en Baja California Sur destinó al menos 10 millones de pesos del presupuesto del instituto para financiar la operación política de Adán Augusto López en la entidad.

Por otro lado, se detalló que tres millones de pesos adicionales fueron utilizados para la compra de despensas y accesorios promocionales, los cuales habrían sido desviados en favor del entonces candidato morenista de manera sistemática.

Fernanda “N” continuará proceso en libertad

A pesar de que se logró la vinculación de Fernanda “N” por el delito de lavado de dinero, un juez determinó que la entonces operadora de Adán Augusto lleve su proceso en libertad bajo medidas cautelares establecidas en estos casos.

Es importante mencionar que las investigaciones seguirán su curso con la finalidad de conocer el alcance del daño generado al mismo INVI.

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