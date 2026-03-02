Adán Augusto bien “agusto” en la impunidad, esto costó su alojamiento premium en Cancún

No tiene ni medio año que el senador Adán Augusto López hablaba de austeridad viajera y nuevamente fue captado echando por la borda los presuntos valores de Morena, esta vez en un hotel de lujo de Cancún, Quintana Roo, en donde una sola noche cuesta más de 15 mil 500 pesos.

Sí, otra vez es Adán Augusto, el mismo senador que tiene 37 denuncias en su contra por corrupción y nexos criminales, sin mencionar que su nombre está en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por la millonaria red del robo de hidrocarburos y la detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal de "La Barredora".

Adán Augusto se olvida de la austeridad y paga miles de pesos en hotel de lujo en Cancún

Adán Augusto con alojamiento premium en la zona hotelera de Cancún

Bien quitado de la pena, Adán Augusto dejó nuevamente la austeridad aparte y se hospedó junto a su esposa en el Nizuc Resort & Spa, uno de los complejos más lujosos del Caribe mexicano, en donde la habitación más sencilla cuesta 15 mil 500 pesos la noche.

Sin embargo, como Adán Augusto está acostumbrado a puro lujo, seguramente pudo pedir la habitación con alberca privada, la cual tiene un precio de 32 mil pesos la noche. Y es que este resort es conocido por sus villas privadas, playa exclusiva y experiencias gastronómicas premium. El esquema de todo incluido cuesta entre los 20 y 25 mil pesos por noche.

Adán Augusto bien "agusto"

El pasado 1 de febrero el polémico senador dejó la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, en medio de señalamientos públicos y escándalos recientes. Sin embargo, mientras no existan investigaciones certeras y sentencias justas, el legislador sigue y seguirá muy "agusto", disfrutando de impunidad.

