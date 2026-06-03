Urbanistas de Aguascalientes advierten sobre la creación de nuevos municipios por estas razones

El Colegio de Urbanistas de Aguascalientes emitió una alerta sobre las propuestas legislativas para nombrar a Villa Juárez como el municipio número 12 en la entidad. El organismo advierte riesgos severos en la administración de los servicios públicos esenciales.

El Congreso del Estado de Aguascalientes coincide en la preocupación de los especialistas y frenó la discusión de los dictámenes en el pleno. El debate parlamentario expuso la falta de viabilidad financiera de los proyectos.

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¿Cuáles son las consecuencias de crear nuevos municipios según los urbanistas de Aguascalientes?

El presidente del Colegio de Urbanistas, David Alfonso Muñoz Ríos, señaló que dar vida a un ayuntamiento no es una tarea sencilla que se limite al diseño de un mapa. Las iniciativas ciudadanas para separar delegaciones impactan de forma negativa en la distribución de los recursos económicos si no existen estudios técnicos serios de por medio.

Los especialistas exigen que cualquier modificación territorial en la entidad evalúe de forma obligatoria los siguientes criterios de riesgo:

Servicios públicos: capacidad real de la nueva demarcación para administrar agua potable, alumbrado y alcantarillado de forma autónoma.

capacidad real de la nueva demarcación para administrar agua potable, alumbrado y alcantarillado de forma autónoma. Estudios multidisciplinarios: validar las propuestas con el respaldo forzoso de sociólogos, expertos ambientales y especialistas políticos antes de tomar decisiones a la ligera.

validar las propuestas con el respaldo forzoso de sociólogos, expertos ambientales y especialistas políticos antes de tomar decisiones a la ligera. Centralización de vivienda: atender con responsabilidad el crecimiento demográfico de la zona oriente para evitar el colapso de la planeación urbana.

¿Por qué el Congreso de Aguascalientes frenó el debate de la municipalización de Villa Juárez?

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y diputados locales como Adán Valdivia López cerraron filas con la postura de los urbanistas al manifestarse en contra de la fragmentación territorial. Los legisladores advirtieron que la división del presupuesto estatal en 12 o más partes restaría viabilidad financiera a los ayuntamientos actuales, incrementando únicamente la burocracia.

El freno definitivo al proceso legislativo de secesión impone las siguientes condiciones institucionales en el estado:

Demostrar que la zona que busca la autonomía registra un crecimiento territorial y demográfico al doble del promedio general de la entidad.

al doble del promedio general de la entidad. Agotar los 60 días fijados por la ley para la revisión de los estudios técnicos y los 28 días destinados a foros de consulta.

para la revisión de los estudios técnicos y los 28 días destinados a foros de consulta. Bloquear la inclusión de cualquier nueva demarcación del mapa político para el proceso electoral.

Supervisar la operación de las Zonas Urbanas Focalizadas (SUFOS) de la capital para resolver problemáticas sociales.

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