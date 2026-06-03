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/Seguridad/Video

Veracruz es un estado peligroso para los periodistas; suman 17 asesinatos

Entre 2012 y 2026 han sido asesinados 17 periodistas en Veracruz, lo que refleja una situación complicada para quienes ejercen la profesión

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Por: Adriana Pacheco
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