Skip to main content
en vivo
TV Azteca
Azteca UNO
Azteca 7
Deportes
Noticias
adn Noticias
Videos
Regionales
Aguascalientes
Baja California
Bajío
Chiapas
Chihuahua
Ciudad Juárez
Guerrero
Jalisco
Laguna
Michoacán
Morelos
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Veracruz
Yucatán
a más +
adn Noticias
En vivo
Trámites
Ciudad
Tiempo Libre
Entretenimiento
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
México
Es Tendencia
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
Entretenimiento
MasterChef
Ventaneando
Venga La Alegría
Deportes
Automovilismo
Fut Azteca
Champions League
Esports
Box Azteca
Otros Deportes
FIA
Política
Finanzas
Salud y Educación
Seguridad
Estados
Mundo
Opinión FIA
Tendencias
En vivo
Las imágenes destacadas del panorama nacional e internacional
Conecta
Trámites
México
Ciudad
Es Tendencia
Tiempo Libre
Entretenimiento
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
Autores
Suscríbete
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Se forma la tormenta tropical Amanda en el Pacífico mexicano; esta es su trayectoria
/
Seguridad
/
Video
Veracruz es un estado peligroso para los periodistas; suman 17 asesinatos
Entre 2012 y 2026 han sido asesinados 17 periodistas en Veracruz, lo que refleja una situación complicada para quienes ejercen la profesión
Metadatos del artículo
Publicado
03/06/2026
🕐
15:32
Por:
Adriana Pacheco
Compartir en Facebook
Compartir en X (Twitter)
Compartir en WhatsApp
Tags relacionados
Veracruz
00:51
Majo Santillán González
EUA emite alerta de seguridad por violencia en Los Cabos
01:56
Itandehui Cervantes
Crimen golpea comunidades indígenas; maestros trabajan con miedo
Redacción adn Noticias
Veracruz, uno de los estados más riesgosos para ejercer el periodismo
05:32
Ximena Ochoa
Periodista revela cómo fue la audiencia de Gerardo Mérida en corte de EUA