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/México/Nota

Cierres totales en carreteras por bloqueos hoy 2 de junio; puntos críticos en la circulación

La CNTE continuará sus bloqueos en carreteras hoy 2 de junio; Guardia Nacional y Capufe alertan de cierres totales y parciales

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Tras el comienzo del paro nacional de la CNTE continuarán los bloqueos en las carreteras del país, sobre todo de Puebla, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, por lo que Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) piden a los conductores tomar precauciones.

A estos bloqueos de manifestantes se unen los accidentes automovilísticos y fallas mecánicas que provocan cierres totales y parciales en los tramos más importantes de las carreteras.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Carretera Chamapa-La Venta

Guardia Nacional pide a los conductores de Ciudad de México tomar precauciones ante el cierre total de circulación cerca del kilómetro 022+000 de la carretera Chamapa-La Venta, con dirección a Toluca.

Carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque

Los conductores deben tomar precauciones tras el cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 030+300, de la carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque con dirección a Villahermosa, Tabasco.

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, cerca del kilómetro 231, dirección Acatzingo, luego de que un tractocamión volcara y su carga cayera sobre el pavimento.

Autopista México-Cuernavaca

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 63, en dirección a Cuernavaca, tras un choque en el muro central. Aunque se reportó a las 3:00 de la mañana todavía hay complicaciones en la movilidad.

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