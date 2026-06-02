Tras el comienzo del paro nacional de la CNTE continuarán los bloqueos en las carreteras del país, sobre todo de Puebla, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, por lo que Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) piden a los conductores tomar precauciones.

A estos bloqueos de manifestantes se unen los accidentes automovilísticos y fallas mecánicas que provocan cierres totales y parciales en los tramos más importantes de las carreteras.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Carretera Chamapa-La Venta

Guardia Nacional pide a los conductores de Ciudad de México tomar precauciones ante el cierre total de circulación cerca del kilómetro 022+000 de la carretera Chamapa-La Venta, con dirección a Toluca.

#Tomesuspreucaciones en #CdMex continua cierre total de circulación por caída de talón de tierra y árboles, cerca del Km 022+000 de la carretera Chamapa -La venta con dirección a Toluca. Maneje con precaución. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 2, 2026

Carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque

Los conductores deben tomar precauciones tras el cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 030+300, de la carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque con dirección a Villahermosa, Tabasco.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 030+300, de la carretera Nuevo Teapa - Cosoleacaque con dirección a Villahermosa Tab. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/58q6rjPik5 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 2, 2026

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, cerca del kilómetro 231, dirección Acatzingo, luego de que un tractocamión volcara y su carga cayera sobre el pavimento.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 231, dirección Acatzingo. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (volcadura de tracto camión y caída de carga).



En la zona se… — CAPUFE (@CAPUFE) June 2, 2026

Autopista México-Cuernavaca

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 63, en dirección a Cuernavaca, tras un choque en el muro central. Aunque se reportó a las 3:00 de la mañana todavía hay complicaciones en la movilidad.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca. Registra reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 2, 2026

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