Tras el comienzo del paro nacional de la CNTE continuarán los bloqueos en las carreteras del país, sobre todo de Puebla, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, por lo que Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) piden a los conductores tomar precauciones.
A estos bloqueos de manifestantes se unen los accidentes automovilísticos y fallas mecánicas que provocan cierres totales y parciales en los tramos más importantes de las carreteras.
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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?
Carretera Chamapa-La Venta
Guardia Nacional pide a los conductores de Ciudad de México tomar precauciones ante el cierre total de circulación cerca del kilómetro 022+000 de la carretera Chamapa-La Venta, con dirección a Toluca.
Carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque
Los conductores deben tomar precauciones tras el cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 030+300, de la carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque con dirección a Villahermosa, Tabasco.
Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza
Hay cierre parcial de circulación en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, cerca del kilómetro 231, dirección Acatzingo, luego de que un tractocamión volcara y su carga cayera sobre el pavimento.
Autopista México-Cuernavaca
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 63, en dirección a Cuernavaca, tras un choque en el muro central. Aunque se reportó a las 3:00 de la mañana todavía hay complicaciones en la movilidad.
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