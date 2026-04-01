En plenas vacaciones de Semana Santa, AICM vuelve a subir precio de la TUA

La Secretaría de Gobierno a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), dio a conocer que a partir de este 1 de abril el valor de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sufrirá un aumento en comparación con el cierre del 2025 y el primer trimestre este 2026.

A través de un aviso oficial emitido en el DOF, se informó que el precio de la TUA será modificado tanto para vuelos nacionales como internacionales en nuestro país, esto con base en el monto establecido por el AICM por el tipo de cambio entre el dólar y el peso.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Lista actualizada de los nuevos impuestos que entran en vigor en 2026 Este 1 de enero entraron en vigor los nuevos impuestos aplicables para todas y todos los mexicanos; hubieron cambios importantes de “último momento”. 02 enero, 2026

Nuevo valor de la TUA en el AICM este 2026

De acuerdo con el anuncio que se emitió en el DOF, el aumento en el valor de la TUA dentro del AICM fue del 2.9% y 3.0% respectivamente en comparación con el cierre del 2025 y el primer trimestre de este 2026.

Con esto dicho, los vuelos nacionales pasaron de tener un costo de 29.70 a 30.59 dólares, mientras que los internacionales pasaron de 56.39 a 58.09 dólares de TUA a partir de este miércoles 1 de abril del año en curso.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, la TUA nacional e internacional están expresadas en dólares, por lo cual mensualmente el AICM se encargará de determinar su equivalente en pesos mexicanos con base en el tipo de cambio del periodo inmediato.

¿Por qué aumentó el valor de la TUA?

Es importante mencionar que la modificación en el valor y monto de cobro de la TUA en el AICM se da en el marco del inicio del Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX), evento deportivo que prevé atraer a más de 3 millones de personas a la capital de la República durante un mes completo.

Por ello, el aumento en el valor de la TUA podría ir de la mano con los trabajos que se están realizando en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la CDMX para recibir a millones de turistas, lo cual podría empezar a ocurrir a partir de mayo de este mismo 2026.

Agua mala, medusas y derrames de combustible afectan playas de México y alertan a turistas

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.