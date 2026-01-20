El error más común al preparar el equipaje de mano y cómo evitarlo
Un descuido frecuente al armar el equipaje de mano provoca que muchos viajeros pierdan objetos en los filtros de seguridad.
Antes de cerrar la maleta, muchos pasajeros pasan por alto una última revisión clave que deriva en retrasos y decomisos en los puestos de control de los aeropuertos. El error surge al ignorar qué objetos están permitidos en el equipaje de mano y cuáles no. Skyscanner confeccionó una lista completa y detallada que sin dudas te ayudará a evitar demoras y contratiempos antes de abordar tu vuelo.
¿Qué objetos están prohibidos en el equipaje mano?
Las revisiones de seguridad suelen fallar por artículos cotidianos que no cumplen la normativa aérea vigente. De acuerdo con la lista de Skyscanner , estos objetos representan riesgo o incumplen criterios internacionales aplicables a vuelos comerciales:
- Cuchillos con hoja afilada o puntiaguda mayor a seis centímetros
- Navajas automáticas y cuchillas abiertas de afeitar
- Tijeras con cuchillas mayores a seis centímetros
- Cúter y herramientas con filo
- Sacacorchos
- Hachas pequeñas y estacas de campamento
- Crampones, piquetas, picos y patines para hielo
- Bastones de esquí y excursionismo no plegables
- Bates, palos deportivos y tacos de billar
- Dardos y catapultas
- Patines sobre hielo
- Equipamiento de artes marciales
- Herramientas de trabajo como martillos, taladros y desarmadores
Ni en el equipaje de mano ni en la bodega: estos objetos están prohibidos en todos los vuelos
Existen artículos que ninguna aerolínea autoriza debido al riesgo directo que representan para la seguridad aérea. Estas restricciones aplican en cabina y bodega durante vuelos internacionales , sin excepción operativa ni flexibilidad normativa.
- Armas de fuego, rifles, escopetas y revólveres
- Réplicas e imitaciones de armas
- Municiones, pólvora y fulminantes
- Explosivos, granadas y detonadores
- Fuegos artificiales y pirotecnia
- Sustancias inflamables y líquidos explosivos
- Gases comprimidos en gran volumen
- Aerosoles de defensa personal
- Dispositivos de descarga eléctrica
- Sustancias tóxicas, corrosivas o infecciosas
Objetos permitidos en el equipaje de mano: los objetos que sí puedes llevar en tu vuelo
La normativa aérea permite artículos de uso cotidiano que cumplen límites específicos de tamaño y seguridad. Estos objetos facilitan el viaje y evitan contratiempos durante el control previo al abordaje:
- Cucharas y utensilios sin filo
- Tijeras pequeñas con cuchillas menores a seis centímetros
- Cortaúñas y pinzas
- Agujas de coser y de tejer
- Paraguas y bastón
- Cochecito de bebé y silla de ruedas
- Fósforos de seguridad
- Mechero
- Medicamentos y botiquín
- Medicinas líquidas necesarias durante el viaje
- Inhaladores y jeringuillas con justificación médica
- Líquido para lentes de contacto
- Computadora portátil y tableta
- Cámara, secadora o plancha de cabello
- Máquina de afeitar eléctrica
- Libro electrónico
- Cigarrillo electrónico con líquido menor a cien mililitros
Los objetos más curiosos que no sabías no podías llevar en tu equipaje de mano
Algunos artículos parecen inofensivos, aunque la normativa aérea los considera riesgosos en cabina. Estas restricciones suelen sorprender a viajeros frecuentes durante los controles de seguridad previos al vuelo:
- Sacacorchos
- Navajas automáticas
- Crampones y picos para hielo
- Bastones deportivos no autorizados
- Fósforos comunes
- Drones, según aerolínea o aeropuerto
