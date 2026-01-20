El error más común al preparar el equipaje de mano y cómo evitarlo

Antes de cerrar la maleta, muchos pasajeros pasan por alto una última revisión clave que deriva en retrasos y decomisos en los puestos de control de los aeropuertos. El error surge al ignorar qué objetos están permitidos en el equipaje de mano y cuáles no. Skyscanner confeccionó una lista completa y detallada que sin dudas te ayudará a evitar demoras y contratiempos antes de abordar tu vuelo.

¿Qué objetos están prohibidos en el equipaje mano?

Las revisiones de seguridad suelen fallar por artículos cotidianos que no cumplen la normativa aérea vigente. De acuerdo con la lista de Skyscanner , estos objetos representan riesgo o incumplen criterios internacionales aplicables a vuelos comerciales:

Cuchillos con hoja afilada o puntiaguda mayor a seis centímetros

Navajas automáticas y cuchillas abiertas de afeitar

Tijeras con cuchillas mayores a seis centímetros

Cúter y herramientas con filo

Sacacorchos

Hachas pequeñas y estacas de campamento

Crampones, piquetas, picos y patines para hielo

Bastones de esquí y excursionismo no plegables

Bates, palos deportivos y tacos de billar

Dardos y catapultas

Patines sobre hielo

Equipamiento de artes marciales

Herramientas de trabajo como martillos, taladros y desarmadores

Ni en el equipaje de mano ni en la bodega: estos objetos están prohibidos en todos los vuelos

Existen artículos que ninguna aerolínea autoriza debido al riesgo directo que representan para la seguridad aérea. Estas restricciones aplican en cabina y bodega durante vuelos internacionales , sin excepción operativa ni flexibilidad normativa.

Armas de fuego, rifles, escopetas y revólveres

Réplicas e imitaciones de armas

Municiones, pólvora y fulminantes

Explosivos, granadas y detonadores

Fuegos artificiales y pirotecnia

Sustancias inflamables y líquidos explosivos

Gases comprimidos en gran volumen

Aerosoles de defensa personal

Dispositivos de descarga eléctrica

Sustancias tóxicas, corrosivas o infecciosas

Objetos permitidos en el equipaje de mano: los objetos que sí puedes llevar en tu vuelo

La normativa aérea permite artículos de uso cotidiano que cumplen límites específicos de tamaño y seguridad. Estos objetos facilitan el viaje y evitan contratiempos durante el control previo al abordaje:

Cucharas y utensilios sin filo

Tijeras pequeñas con cuchillas menores a seis centímetros

Cortaúñas y pinzas

Agujas de coser y de tejer

Paraguas y bastón

Cochecito de bebé y silla de ruedas

Fósforos de seguridad

Mechero

Medicamentos y botiquín

Medicinas líquidas necesarias durante el viaje

Inhaladores y jeringuillas con justificación médica

Líquido para lentes de contacto

Computadora portátil y tableta

Cámara, secadora o plancha de cabello

Máquina de afeitar eléctrica

Libro electrónico

Cigarrillo electrónico con líquido menor a cien mililitros

Los objetos más curiosos que no sabías no podías llevar en tu equipaje de mano

Algunos artículos parecen inofensivos, aunque la normativa aérea los considera riesgosos en cabina. Estas restricciones suelen sorprender a viajeros frecuentes durante los controles de seguridad previos al vuelo:

Sacacorchos

Navajas automáticas

Crampones y picos para hielo

Bastones deportivos no autorizados

Fósforos comunes

Drones, según aerolínea o aeropuerto