Javier Corral se arrepiente de impugnar contra Maru Campos; interpone nueva denuncia

Javier Corral desistió de la impugnación contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con la que buscaba reabrir una investigación relacionada con el operativo ocurrido el 14 de agosto de 2024 en la Ciudad de México (CDMX).

Sin embargo, el exmandatario estatal presentó una nueva denuncia en contra de Maru Campos ante la Fiscalía General de la República (FGR), al parecer sobre los mismos hechos que fueron investigados por la Fiscalía capitalina.

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¿Por qué no procedía la impugnación de Corral contra Maru Campos?

De acuerdo con la defensa de Maru Campos, la impugnación promovida por Javier Corral quedó sin efectos debido a que los hechos denunciados ya fueron analizados por las autoridades ministeriales y se determinó que no existían elementos para proceder penalmente.

🔵📢 El PAN (@AccionNacional) cerró filas con la gobernadora Maru Campos (@MaruCampos_G). Militantes y simpatizantes se reunieron en la capital de Chihuahua para expresarle su respaldo, luego de los señalamientos realizados por el Gobierno Federal



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La Fiscalía capitalina emitió una resolución de no ejercicio de la acción penal respecto de la carpeta relacionada con el operativo realizado en agosto de 2024, en la que Corral acusaba a la gobernadora de Chihuahua de los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

Los abogados de la gobernadora explicaron que los delitos señalados son cosa juzgada y que no existe fundamento legal para insistir en una nueva persecución judicial.

En un comunicado, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que su decisión de desistir a la impugnación obedece a que, según su perspectiva, Maru Campos le ha dado un uso mediático y político al caso. Corral enfatizó que no está dispuesto a contribuir en lo que describió como una campaña de victimización orquestada desde el gobierno estatal.

¿Por qué Javier Corral denunció a Maru Campos por secuestro?

El conflicto entre Javier Corral y Maru Campos comenzó el 14 de agosto de 2024, cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Javier Corral en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, en la CDMX. En ese entonces, al exgobernador se le acusaba de los delitos de peculado y corrupción, presuntamente cometidos durante su mandato que inició en 2016.

Tras esos hechos, el ahora senador morenista presentó una denuncia por presunta privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

Corral insiste en que aquel operativo constituyó un intento irregular de detenerlo y señaló directamente a la administración de Maru Campos. Por su parte, la gobernadora rechazó las acusaciones y aseguró que, actualmente, existe una campaña de hostigamiento político en su contra.

Maru Campos: ¿de qué partido es la gobernadora de Chihuahua?

María Eugenia Campos Galván es militante del Partido Acción Nacional (PAN) y actualmente se desempeña como gobernadora de Chihuahua. En las últimas semanas ha recibido el respaldo de dirigentes y legisladores panistas ante diversos ataques impulsados por personajes vinculados a Morena, principalmente, el exgobernador de la entidad, Javier Corral.

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