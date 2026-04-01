Cambia el transporte público en Sonora: desde este lunes 6 de abril muere el efectivo en esta ciudad y aplicarán nuevo método de pago

El transporte público en Sonora inicia una transición definitiva este lunes 6 de abril, cuando la Línea 16 Monteverde–Reforma en Hermosillo deje de aceptar efectivo. El Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (IMTES) confirmó que el cobro será 100% digital.

Carlos Sosa Castañeda, titular del IMTES, explicó que esta modernización busca mejorar la eficiencia y seguridad del servicio. Los usuarios que no cuenten con su tarjeta prepago o el sistema de código QR no podrán abordar las unidades, ya que los conductores tienen prohibido recibir monedas o billetes a partir de la fecha señalada.

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¿Cómo obtener la tarjeta de transporte en Hermosillo?

El IMTES informó que la primera emisión de la tarjeta es totalmente gratuita para todos los sectores de la población. Los ciudadanos deben acudir a los Centros de Atención a Usuarios para realizar el trámite de forma personal, asegurando así su acceso a las unidades y a las tarifas preferenciales vigentes este 2026.

Centros de atención habilitados para el trámite:

Zona Centro: Centro de Atención principal.

Centro de Atención principal. Plaza Palo Verde: Módulo de credencialización rápida.

Módulo de credencialización rápida. Lomas Perisur: Atención a usuarios del sur de la ciudad.

Atención a usuarios del sur de la ciudad. Plaza Manantiales y Plaza Girasol: Puntos de registro y entrega de plásticos.

#Hermosillo: 🚍



A partir del 6 de abril, la Línea 16 Monteverde-Reforma operará solo con pago electrónico.



Si aún no tienes tu tarjeta, obtenla sin costo en el CAUT más cercano: ➡️ https://t.co/TQYc9qMfxx.



Paga fácil. Muévete mejor. 🪪✨#SonoraSeTransforma pic.twitter.com/cqf3ccZzvz — IMTESonora (@IMTESonora) March 31, 2026

¿Cuáles son los requisitos para obtener la tarjeta para el transporte en Sonora?

Para mantener beneficios como pasajes gratuitos para estudiantes o descuentos para adultos mayores, es obligatorio contar con la tarjeta inteligente. El IMTES enfatizó que el cobro digital es el único medio para validar estos subsidios estatales, de lo contrario, se aplicará la tarifa ordinaria mediante el monedero electrónico.

Evita pagar de más con estos requisitos:

Estudiantes: Presentar identificación con foto, comprobante de inscripción al periodo 2026 y constancia de carga académica presencial (mínimo 12 horas semanales).

Presentar identificación con foto, comprobante de inscripción al periodo 2026 y constancia de carga académica presencial (mínimo 12 horas semanales). Tercera Edad: Entregar copia y original de la credencial de elector (INE) o tarjeta del INAPAM.

Entregar copia y original de la credencial de elector (INE) o tarjeta del INAPAM. Personas con Discapacidad: Presentar la credencial expedida por el DIF que acredite la discapacidad permanente.

Presentar la credencial expedida por el DIF que acredite la discapacidad permanente. Usuarios en General: Solo requieren identificación oficial (INE) o licencia de conducir para la tarjeta de prepago básica.

¡Atención #Hermosillo! 🌵



A partir del lunes 6 de abril, la línea 16 Monteverde–Reforma operará solo con pago electrónico mediante tu tarjeta.



Si aún no cuentas con ella, solicítala en el CAUT más cercano: https://t.co/35EsKedloE.



Paga fácil. Muévete mejor. 🚌✨ pic.twitter.com/eN0DsERFkQ — IMTESonora (@IMTESonora) March 29, 2026

¿Dónde recargar la tarjeta de transporte y cómo pagar con QR?

La modernización del sistema de transporte en Hermosillo incluye la red de tiendas OXXO como puntos de recarga autorizados, facilitando el acceso al saldo en cualquier sector de la ciudad. Además, el Gobierno de Sonora lanzará una aplicación móvil para generar pagos mediante códigos QR directamente desde el teléfono celular.

Datos clave sobre el uso del sistema electrónico:

Costo de reposición: En caso de robo o extravío, el duplicado de la tarjeta tiene un valor de $71.00 pesos. Renovación obligatoria: Los usuarios de tarifa ordinaria, tercera edad y discapacidad deben renovar su plástico cada 2 años. Revalidación escolar: Los estudiantes deben actualizar su estatus cada ciclo escolar con su comprobante de estudios vigente. Seguridad: El sistema incluye videovigilancia vinculada al pago y seguro de viajero activo al validar la tarjeta.



Con más de 75 mil tarjetas ya distribuidas, el IMTES prevé que la eliminación del efectivo en la Línea 16 reduzca los tiempos de espera y mejore el mantenimiento de las unidades. La transición hacia el modelo digital es obligatoria y se extenderá gradualmente a otras rutas de la capital sonorense durante el resto del año.