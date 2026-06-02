Las autoridades se preparan para iniciar el ciclo escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Anticipando cualquier escenario, han comenzado a repartir uniformes gratis y libros.

El programa busca que los alumnos cuenten con sus herramientas desde el primer día de clases. A través de esta estrategia se busca reducir el rezago educativo y apoyar la economía de las familias con estudiantes en nivel básico (preescolar, primaria y secundaria).

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¿Dónde entregan uniformes gratis?

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dijo que en total se contempla la entrega de más de 3.3 millones de libros, además de uniformes para alumnos de nivel básico, distribuidos en alrededor de un millón para primaria, 950 mil para secundaria y telesecundaria, así como 158 mil adicionales.

Entre el 1 y el 4 de junio los apoyos llegaron a los municipios de Fronteras, Nacozari, Cumpas, Moctezuma y Magdalena, mientras que para las ciudades con mayor matrícula escolar ya se encuentran definidos los centros de canje.

Uniformes escolares gratis (Secretaría de Educación y Cultura de Sonora)

En Cajeme, la entrega se realizará del 8 al 13 de junio en el Gimnasio Municipal, mientras que en Hermosillo tendrá lugar del 16 de junio al 2 de julio en el Centro de Usos Múltiples (CUM).

Para el resto de los municipios, las fechas serán dadas a conocer a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y del Gobierno del Estado.

En cuanto a los libros, el mandatario agregó que los nuevos materiales cuentan con una prosa limpia y precisa, así como un enriquecimiento gráfico que favorece la comprensión de los contenidos.

¿Cómo obtener los uniformes gratis en Sonora?

Los interesados en acceder al beneficio, deben generar previamente un vale electrónico a través de este enlace. Este documento es indispensable para acudir al centro de entrega correspondiente y recoger el uniforme asignado al estudiante.

Un requisto fundamental es que el o la alumna esté inscrito dentro del sistema de control escolar YOREMIA.

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