¿Aún no te gradúas, pero buscas tu primer trabajo? La Embajada de Reino Unido en México abrió una pasantía en la Ciudad de México (CDMX) dentro del Departamento de Negocios y Comercio (DBT, por sus siglas en inglés).

Las personas interesadas deben de estar inscritos en licenciaturas o graduados recientemente en Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Negocios Internacionales o afines.

La Embajada prevé un apoyo económico de 10 mil pesos y las actividades se desarrollarían del 3 de agosto de 2026 al 3 de febrero del 2027, por lo que es una gran oportunidad para iniciar tu vida laboral.

México y Reino Unido continúan fortaleciendo su cooperación. 🇲🇽🇬🇧



Hoy tuvimos una reunión clave con @OCHOA_MX_UN, donde reafirmamos nuestra coordinación y el compromiso compartido con la colaboración multilateral. https://t.co/aDalECbQ1j — UK in Mexico🇬🇧🇲🇽 (@UKinMexico) May 13, 2026

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Pasantía en la Embajada Británica: requisitos y actividades a realizar

En caso de que te interese la pasante de Asesoría Comercial y Empresarial, los requisitos que deben de cumplir son:

Inscrito o recién graduado de las carreras antes mencionadas

de las carreras antes mencionadas Indispensable dominio de inglés y español (tanto oral como escrito)

(tanto oral como escrito) Habilidades en comunicación en ambos idiomas

Conocimiento completo de la paquetería de Microsoft Office

Confianza para tratar con una amplia gama de contactos

Gestión de tiempo

Persona con espíritu de equipo

Destaca experiencia en atención al cliente y organización de eventos

Las principales funciones de la pasantía son apoyar al equipo comercial (campañas de alimentación y bebidas, así como servicios financieros), apoyo en misiones comerciales, visitas y eventos de la Embajada, análisis de informes comerciales, actualizar información de distintos sectores, realizar investigaciones, apoyar en las áreas de marketing, así como redactar informes en inglés y español.

Beneficios de realizar una pasantía en la Embajada de Reino Unido

De acuerdo a la convocatoria, el salario no es lo único rescatable del puesto, ya que también puedes acceder a:

15 días de pago extra de Navidad por cada año completo trabajado

por cada año completo trabajado Bonificación Navideña

Seguridad Social

12 días de vacaciones por cada año completo

por cada año completo 14 días festivos, incluyendo fechas en Reino Unido y México

¿Cómo aplicar a la vacante de la Embajada de Reino Unido?

Si quieres aplicar a la pasantía de 25 horas de trabajo a la semana, entonces tienes hasta el miércoles 17 de junio para aplicar llenando una solicitud en línea donde se incluya toda la información laboral y académica, así como experiencia.

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