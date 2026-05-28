¿Aún no te gradúas, pero buscas tu primer trabajo? La Embajada de Reino Unido en México abrió una pasantía en la Ciudad de México (CDMX) dentro del Departamento de Negocios y Comercio (DBT, por sus siglas en inglés).
Las personas interesadas deben de estar inscritos en licenciaturas o graduados recientemente en Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Negocios Internacionales o afines.
La Embajada prevé un apoyo económico de 10 mil pesos y las actividades se desarrollarían del 3 de agosto de 2026 al 3 de febrero del 2027, por lo que es una gran oportunidad para iniciar tu vida laboral.
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Pasantía en la Embajada Británica: requisitos y actividades a realizar
En caso de que te interese la pasante de Asesoría Comercial y Empresarial, los requisitos que deben de cumplir son:
- Inscrito o recién graduado de las carreras antes mencionadas
- Indispensable dominio de inglés y español (tanto oral como escrito)
- Habilidades en comunicación en ambos idiomas
- Conocimiento completo de la paquetería de Microsoft Office
- Confianza para tratar con una amplia gama de contactos
- Gestión de tiempo
- Persona con espíritu de equipo
- Destaca experiencia en atención al cliente y organización de eventos
Las principales funciones de la pasantía son apoyar al equipo comercial (campañas de alimentación y bebidas, así como servicios financieros), apoyo en misiones comerciales, visitas y eventos de la Embajada, análisis de informes comerciales, actualizar información de distintos sectores, realizar investigaciones, apoyar en las áreas de marketing, así como redactar informes en inglés y español.
Beneficios de realizar una pasantía en la Embajada de Reino Unido
De acuerdo a la convocatoria, el salario no es lo único rescatable del puesto, ya que también puedes acceder a:
- 15 días de pago extra de Navidad por cada año completo trabajado
- Bonificación Navideña
- Seguridad Social
- 12 días de vacaciones por cada año completo
- 14 días festivos, incluyendo fechas en Reino Unido y México
¿Cómo aplicar a la vacante de la Embajada de Reino Unido?
Si quieres aplicar a la pasantía de 25 horas de trabajo a la semana, entonces tienes hasta el miércoles 17 de junio para aplicar llenando una solicitud en línea donde se incluya toda la información laboral y académica, así como experiencia.
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