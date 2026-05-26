El nacimiento de un géiser, fenómeno geológico muy extraño sorprendió a los habitantes de Ixtlán de los Hervores, comunidad El Salitre, Michoacán y provocó la movilización de personal de Protección Civil.

Y es que el géiser emergió dentro de una pequeña granja de animales domésticos y comenzó a brotar agua caliente y lodo en medio de la noche del lunes 25 de mayo. Este evento natural, nunca antes visto en la región provocó alarma entre los pobladores, quienes rápidamente evacuaron a sus familias y animales.

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¿Qué se sabe del géiser en Michoacán?

A través de un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que especialistas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) se trasladaron a Ixtlán de los Hervores para hacer los estudios técnicos necesarios sobre este evento.

#IMPORTANTE | #OGH 🔴 Autoridades federales realizan estudios técnicos en el predio donde el lunes brotó de forma repentina agua caliente, vapor y lodo en Ixtlán de los Hervores, Michoacán https://t.co/otaQxVn4ig — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 26, 2026

¿Qué es un géiser?

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) define a un géiser como un tipo especial de fuente termal, que de vez en cuando, expulsa agua a la superficie.

La temperatura del agua está cerca del punto de ebullición del agua pura. Mientras unos pueden permanecer inactivos otros entran en erupción cada minuto.

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